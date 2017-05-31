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مجتمع

لبنان: مطالبة بمنع فيلم «المرأة الخارقة» بسبب ممثلة اسرائيلية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 31 مايو 2017
لبنان: مطالبة بمنع فيلم «المرأة الخارقة» بسبب ممثلة اسرائيلية

طالب وزير الاقتصاد اللبناني منع فيلم «المرأة الخارقة» Wonder Woman المزمع طرحه في الصالات اللبنانية نظرا لأن بطولته للممثلة الإسرائيلية التي خدمت في في جيش «الدّفاع» الإسرائيلي وهي الصهيونية والمجنّدة السابقة في جيش الاحتلال غال غادوت وجاهرت بمباركتها لقتل الأطفال في غزة عام 2014.


واستجاب الوزير رائد خوري لرسالة وجّهتها «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» أول من أمس إلى «مكتب مقاطعة إسرائيل» في وزارة الاقتصاد بحسب ما نقته الصحف اللبنانية.

وأشار بيان لوزارة الاقتصاد اللبنانية أنّها باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر عرض الشريط عن طريق كتاب ارسل إلى المديرية العامة للأمن العام بانتظار الحسم

تتولى إخراج الفيلم باتي جينكنز، مخرجة فيلم «مونستر» أما البطولة فكانت من نصيب غادوت التي سبق وحازت لقب ملكة جمال إسرائيل، مع خبرتها الوحيدة في جيش «الدّفاع» الإسرائيلي مدربّة لفنون القتال.

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