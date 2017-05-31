موافقة بريطانية على استخدام عقار كيترودا لمرضى سرطان الرئة

حصلت بريطانيا على حسومات سرية على سعر عقار كيترودا من شركة ميرك وكان سعر العلاج به يقارب 36 ألف دولار. ولفتت رويترز إلى قرار المعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية في بريطانيا إمكانية استخدام عقار كيترودا المناعي الذي تنتجه شركة ميرك للأدوية لمرضى سرطان الرئة الذين لم يخضعوا للعلاج من قبل وذلك بموجب ترتيبات تمويل خاصة.

وقال المعهد يوم الأربعاء إنه لا يستطيع أن يوصي بالاستخدام الروتيني للدواء للمرضى الذين تم تشخيصهم حديثا بالنظر إلى التكلفة العالية للدواء وعدم اليقين بشأن المزايا المتعلقة بفترة البقاء على قيد الحياة.

لكن المعهد أيد استخدام عقار كيترودا من خلال صندوق أدوية السرطان مشيرا إلى أن لديه القدرة على تلبية معايير الاستخدام الروتيني على الخدمات الصحية الوطنية لهذه المجموعة من المرضى لكن الأمر يحتاج إلى المزيد من البحث.

ويأتي القرار عقب تقديم بيانات خلال اجتماع طبي العام الماضي أوضحت أن كيترودا يمكن أن يساعد مرضى سرطان الرئة الذين تنتج أورامهم مستوى عال من بروتين يسمى بي دي-إل1 والذي يجعلهم أكثر تقبلا للعلاج المناعي.

وتمت الموافقة بالفعل على العقار كيترودا كعلاج للمرضى الذين يعانون من سرطان الخلايا الرئوية غير الصغيرة المتقدم والذين سبق وأن خضعوا للعلاج الكيماوي ولكن لم تعد لديهم استجابة للعلاج.