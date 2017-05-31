البنك المركزي الإماراتي يغلق شركة صرافة بعد فرار شريك بأموال التحويلات

أمر البنك المركزي الإماراتي بإغلاق شركة الصرافة بعد كشف فرار شريك بأموال التحويلات بحسب ما نقلته صحيفة جلف نيوز عن مصادر رسمية. وتلفت الصحيفة إلى أنه لدى الشركة 6 فروع ثلاثة منها في دبي واثنين في أبو ظبي وفرع واحد في الشارقة، وأن الشريك الآسيوي هرب بأموال تحويلات الزبائن الذين اشتكوا للسلطات من عدم وصول تحويلاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وسارعت السلطات باتخاذ اجراءات قانونية، وقام المركزي الإماراتي بالتنسيق مع الدائرة القضائية في أبو ظبي لتشكيل لجنة لتصفية ممتلكاتها وضمت اللجنة ممثلين عن الدوائرة الرسمية والبنك المركزي ومدققين ماليين مستقلين.

وستقيم اللجنة حجم الأموال المسحوبة التي جمعت من الزبائن ولم يتم تحويلها للوجهات المقصودة، وأكد المسؤول أن الزبائن لن يخسروا أموالهم وسترد لهم من قبل السلطات. ولم تستكمل السلطات بعد تقدير حجم الأموال المستحقة على الشركة إلى أنها تقدر بعدة ملايين من الدراهم. كما أن المصرف المركزي لديه مبلغ الضمان المودع من قبل شركة الصرافة المذكورة كحال كل شركات الصرافة لحماية أموال المتعاملينن ويتوقع أن تكون قيمة مبلغ الضمان كافية لرد كل التحويلات المستحقة ويمكن للمصرف المركزي القيام بتسييله لمصلحة المتعاملين المتضررين.