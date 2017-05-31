فرنسا تضبط شحنة كبتاغون ضخمة في طريقها إلى السعودية

نقلت صحيفة واشنطن بوست أن الجمارك الفرنسية أعلنت أمس عن ضبط 135 كيلوغراما من الكبتاغون، الذي يوصف بأنه "مخدر الجهاديين" في مطار شارل ديغول، وتعادل قيمة الحبوب البالغ عددها 750 ألف حبة قرابة مليون و700 ألف دولار، كانت مخبأة في قوالب صناعية، وضبطت أول شحنة في شهر يناير وثاني شحنة في الشهر التالي وكانت مخفية بطريقة لا تسمح بالوصول إليها دون معدات صناعية خاصة. وفتحت السلطات الألمانية والتشيكية تحقيقا "كشف ان الوجهة الحقيقية هي السعودية عبر تركيا"، بحسب الجمارك الفرنسية. كما تم ضبط 67 كيلوغراما من هذه الحبوب المخدرة في المطار في شباط الماضي مخبأة أيضا في قوالب معدنية. وتجدر الاشارة الى ان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يصنف الكبتاغون على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فانها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هذا النوع من المخدرات في فرنسا. وقالت الجمارك في بيان لها ان هذا المخدر "قدِّم أخيرا على أنه مخدر النزاع السوري"، مشيرا الى انه يستخدم خصوصاً في منطقة الشرق الاوسط.

وافادت تقارير ان الكبتاغون وهو نوع من الأمفيتامينات، مخدر يستخدم على نطاق واسع بين المقاتلين في سوريا. وتابعت الجمارك الفرنسية "انها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هذا المخدر في فرنسا"، وكان رجال الجمارك اكتشفوا في مطار شارل ديغول في الرابع من كانون الثاني الماضي 350 ألف حبة كبتاغون تزن 70 كيلوغراما مخبأة ضمن قوالب صناعية معدنية مصدرة من لبنان، ووجهتها جمهورية تشيكيا في الظاهر.