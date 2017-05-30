سلطنة عمان تخطط لاستثمار 100 مليون ريال في فنادق جديدة

تخطط سلطنة عمان لاستثمار 100 مليون ريال في تطوير عشرة فنادق جديدة ثلاث وأربع نجوم حول مدن رئيسية في السلطنة في إطار خطة أنشطتها الخمسية 2017-2021.
وبحسب وكالة رويترز، فإن السلطنة ستستكمل في الشهرين القادمين اتفاقيتين بشأن فندق أربع نجوم في الخوير وآخر ثلاث نجوم في الدقم.
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