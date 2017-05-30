مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي والبدو وغيرهم

يواصل مسلسل سيلفي توجيه سهام النقد الساخر للتيارات الفكرية أو الظواهر الاجتماعية المحلية، وحملت الحلقة الثالثة أمس من مسلسل "سيلفي"، عنوان "زواج ليبيرالي" لتتناول موضوعا يثير الجدل وهو الزواج العابر للمذاهب، لتتناول مستوى الانفتاح بين شرائح المجتمع السعودي.

تتأكد براعة القصبي مع تعاطيه الحيادي الذي لا يحابي تيارا لمصلحة تيار آخر دون تربص بتيار لصالح آخر، وتثير الحلقة تساؤلا كبيرا حول القدرة على التسامح بالمصاهرة خارج إطار الانتماء المحلي الضيق. كما يتفوق النص بتعاطيه مع الولاء الوطني أمام الانتماء المذهبي أي كتابة مقال تنتقد حزب أجنبي من ذات المذهب (وهو حزب الله اللبناني).

ورغم أن بعض الصحف السعودية اعتبرت أن الحلقة تهاجم الليبرالية، حيث كتب محمد الرويشد في صحيفة الحياة عن الحلقة أن "«سيلفي» ينتصر لـ«التيار الديني» ضد «الليبيرالية» المحلية"، إلا أن حلقة "سيلفي" تلك توجه سهام النقد لمن يستحقها دون أحكام مبرمة، فمجرد كشف عيوب في تيار ما لا تعني تلقائيا صوابية التيار الآخر. حيث لفت القصبي إلى أنه لو جرت انتخابات فيها رجال دين لحصلوا فورا على تأييد من المتدينين، كذلك حال البدو، حيث لفت إلى أن اختيار الناس سيستند للولاء للقبيلة بدلا من غيره.

الفنان ناصر القصبي علق على حلقة أمس من مسلسل"سيلفي3" الذي يبث على قناة "MBC"، وكتب القصبي على حسابه بـ "تويتر" تغريدة ساخرة: "والله يا أنا مبتلش بحلقة اليوم. الليبراليين شابين علينا والبدو ماقصروا. وبعض الناس ملبدين ومتشققين من الوناسه ويحارشون من بعيد".

وكانت الحلقة تدور عن كاتبين صحفيين ينتميان إلى التيار الليبرالي، يدخلان في جدال حول زواج ابن الأول من ابنة الثاني رغم اختلاف المذاهب ودخول أخي واحد منهما وابنه على الخط، ما أدى إلى إلغاء زواج ابن أحدهما من ابنة الآخر.

يمكن مشاهدة الحلقة على موقع شاهد هنا

http://shahid.mbc.net/ar/episode/237011/%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-3.html