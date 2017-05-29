الرمسة الإماراتية بالإيطالية .. أول معجم معتمد متخصص باللهجة المحلية

أصدرت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي طبعة رابعة باللغة الإنجليزية وطبعة أولى باللغة الإيطالية من معجم "الرمسة الإماراتية".

وكانت الطبعة الأولى من المعجم قد صدرت بالإنجليزية قبل عامين وحازت اهتماما واسعا من قبل الزوار والسياح في دولة الإمارات ومن قبل المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح العمرية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يحوي المعجم حوالي ألف و/500/ كلمة إماراتية مترجمة للغتين الإيطالية والإنجليزية يحتاجها غير الناطق باللغة العربية لكي يتحدث اللهجة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة فضلا عن تدوين عبارات وجمل كثيرا ما يستخدمها أبناء المجتمع الإماراتي في حياتهم اليومية.

ويعتبر معجم "الرمسة الإماراتية" الأول من نوعه المعتمد أكاديميا والمتخصص بمفردات اللهجة الإماراتية وقد تم دعمه بطريقة النطق الصحيحة لكي يسهل على القارئ استخدام ونطق الكلمات بشكل مناسب.

وتساعد معرفة هذه الكلمات في التعرف أكثر على الثقافة الإماراتية الأصيلة حيث يستهدف المعجم فئة الأجانب المقيمين والعرب غير المتقنين لها وكذلك الإماراتيين الشغوفين باللهجة الإماراتية.

وتناولت مقدمة الكتيب مقولة للسياسي الشهير نيلسون مانديلا " إذا تحدثت إلى شخص بلغة يفهمها يذهب كلامك إلى عقله وإذا تحدثت إليه بلغته يذهب الكلام إلى قلبه".

ويحرص الإصدار على أن يستفيد القارئ من هذه الكلمات اليومية بغض النظر عن الخلفية الثقافية أو المستوى العمري حيث من الممكن أن يستفيد من هذا الكتيب مدراء الشركات وموظفو المبيعات وكذلك الأطفال وتلاميذ المدارس.

وشارك في إعداد المعجم حنان الفردان وعبد الله الكعبي إضافة للباحث الإيطالي نيكودو كوراتو، بالنسبة للطبعة الصادرة باللغة الإيطالية .

وتعتبر أكاديمية الشعر في أبوظبي أول جهة أدبية متخصصة في الدراسات الأكاديمية للشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي وجاءت فكرة تأسيسها استكمالا للاهتمام الذي توليه إمارة أبوظبي للأدب والثقافة بما في ذلك الشعر الذي يعد مرجعا مهما وأصيلا في تاريخ العرب.

وعملت الأكاديمية في برنامجها السنوي على النهوض بالأنشطة الثقافية المتعلقة بالحقل الشعري وتنظيم محاضرات وندوات بحثية وورش عمل أدبية بمشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين من مختلف دول العالم وهي تعمل على تأسيس مكتبة عامة متخصصة في دراسات وإصدارات الثقافة الشعبية بمختلف أوجهها ومجالاتها.