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مجتمع

نجاح كبير لفيديو حسين الجسمي في إعلان زين للاتصالات

أريبيان بزنس
الاثنين، 29 مايو 2017

يلقى إعلان تلفزيوني جديد خاص بإحدى شركات الاتصالات الشهيرة تشترك فيه فئات مختلفة من شيوخ ونساء وأطفال ورجال، نجاحا كبيرا بأداء المطرب حسين الجسمي الذي يدعو فيه مع أول أيام الشهر الكريم إلى مواجهة الإرهاب :""اعبد ربك حبًا لا رعبًا.. كن في دينك سهلًا لا صعبًا"،

 تزامن نشر الإعلان مع حلول شهر رمضان المبارك، وحقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت المليون ونصف شخص على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ونالت إعجاب الكثير معتبرين إياها رسالة جميلة تبين أخلاق و سماحة و رحمة الدين الإسلامي.

وأشارت الأغنية الدعائية إلى إحدى عناصر تنظيم داعش في العراق والشام، وهو يسعى للتفجير في الأماكن العامة، واستهداف النساء والأطفال، في أماكن مختلفة.

كما ظهر في الدعاية طفل يشبه الطفل السوري الشهير "عمران"، الذي نجا من القصف الجوي على مدينة حلب قبل عدة أشهر.

وتضمنت الأغنية الدعائية، أيضًا، إشارة إلى أحداث تفجيرات مسجد الإمام الصادق بالكويت، منتصف العام 2015، إضافة إلى  تفجيرات فنادق عمان، التي تبناها تنظيم القاعدة عام 2005، حتى اختتم الإعلان بعبارة "كلما يفجرون كرها، سنغني حبا.. لنفجر العنف رفقًا لنفجر الكرة عشقًا".

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