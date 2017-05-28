دبي تطلق مدفع الإفطار في منطقة برج خليفة

أطلق سعادة اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، بحضور اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة إسعاد المجتمع، مدفع الإفطار في منطقة برج خليفة، والذي يأتي تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد العسكرية التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على انتهاجها خلال الشهر الفضيل منذ أوائل الستينيات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تفقد اللواء رفيع الاستعداد وجميع الترتيبات النهائية بشأن استخدام مدافع الإفطار لإعلان الصائمين بموعد إفطارهم يومياً، حيث تستخدم شرطة دبي المدافع البريطانية الصنع من نوع 25 PDR MK1L Conons عيار ذخيرة 25 رطلاً صوتية، والتي تخضع لعمليات صيانة وفق جدول زمني للحفاظ على شكلها التقليدي الجميل ورونقها.

وتحرص القيادة العامة لشرطة دبي على الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية، التي تشمل الإعلان الرسمي عن حلول شهر رمضان وموعد الإفطار، إضافة إلى الإعلان عن ثبوت العيدين، حيث نشرت شرطة دبي المدافع في كل من المناطق التالية "مصلى العيد في ديرة ومنطقة برج خليفة، ومصلى العيد في منطقة الكرامة، ومنطقة جميرا بيتش ريزيدنس، وحديقة الممزر".

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