ارتفاع عدد سكان السعودية إلى 32.6 مليون نسمة 37% منهم أجانب

ارتفع عدد سكان المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 إلى 32.6 مليون نسمة، بزيادة نحو 870 ألف نسمة مقارنة بنهاية العام الماضي 2016.
وأوضحت بيانات أولية للهيئة العامة للإحصاء أن عدد المواطنين والمواطنات بلغ 20.4 مليون نسمة، ما يعادل نسبة 63% من إجمالي عدد السكان.
ووفق موقع صحيفة الرياض الإلكترونية، أبانت أن عدد السكان غير السعوديين بلغ 12.2 مليون نسمة، ما يمثل نحو 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة.
وأشارت إلى أن أكثر من ثلث عدد السكان تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً، وهم يمثلون ما نسبته 40% من إجمالي السكان.
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