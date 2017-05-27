الطعام للمحتاجين بثلاجات رمضان في شوارع في دبي والشارقة وأبو ظبي

استمرارا للمبادرة التي أطلقتها في دبي العام الماضي سمية السيد، بدأت منذ أيام الإعلان عن توزع المزيد من ثلاجات الطعام في الشوارع لتقديمها لمن يحتاج للطعام من عمال وغيرهم. وفي كل ثلاجة في شوارع محددة من دبي والشارقة وأبو ظبي تتوفر أطعمة متنوعة فيها من فاكهة وخضار ولبن وغيرها من المواد الغذائية لمساعدة من يحتاج لطعام في الشارع .

وتكثر في شوارع سكنية إماراتية ثلاجات لتقديم الماء المبرد للمارة إلا أن المبادرة الجديدة انطلقت في رمضان مع خارطة توضح أماكن تواجد هذه الثلاجات. ويبادر أمارتيون تلقائيا بمبادرات مشابهة عادة في مناطق في دبي مثل القوز والبرشاء والخوانيج والمزهر والمنطقة القريبة من حديقة مشرف ومردف والورقاء، والمروج وغيرها من مناطق بحسب صفحة المبادرة على فيسبوك . وكما جرى العام الماضي تلقى المبادرة استجابة طيبة في الإمارات الأخرى إذ انتشرت في ابو ظبي والشارقة (ثلاجة في منطقة الخان منذ قليل وأخرى في منطقة مليحة).

يتزامن ذلك مع استعدادات رفع موائد الرحمن الرمضانية في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، والتي لتشهد إقبالاً واسعاً من جانب المسلمين الصائمين من مختلف الجنسيات، ومن غير المسلمين كذلك، في كافة المواقع التي تم تخصيصها لموائد الإفطار، وموائد الرحمن هي تقليد سنوي اعتادت عليه المؤسسات والجمعيات الخيرية والشركات، إضافة إلى أهل الخير في الإمارات (ودول عربية أخرى مثل مصر)، وتنتشر طيلة أيام رمضان موائد الرحمن بكثرة قرب المساجد.

وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في رمضان الماضي، بنصب 160 خيمة إفطار صائم في مختلف أنحاء الدولة، ليستفيد منها نحو 32.879 ألف صائم يوميا.





