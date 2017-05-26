خيرية الشارقة واتصالات تطلقان مبادرة "درهم الحمد"

وقعت جمعية الشارقة الخيرية وشركة اتصالات أمس بمقرغرفة تجارة وصناعة الشارقة اتفاقية لإطلاق مشروع "درهم الحمد" يمكن المحسنين من التبرع من خلال إرسال كلمة "حمد" في رسالة قصيرة إلى الكود 1110 و يتم استقطاع قيمة درهم واحد يوميا من رصيد المتبرعين.

وسييصل التبرع بشكل تلقائي إلى صناديق وحسابات الجمعية لتقوم على تدوير تلك المبالغ في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وقع الاتفاقية عبدالله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية وعبدالعزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام "اتصالات" بالمناطق الشمالية بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات بإمارة الشارقة وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وقال عبد الله مبارك الدخان أن جمعية الشارقة الخيرية تمضي قدما إلى مزيد من التوسع في حجم أعمالها والتي تنتشر في 100 دولة حول العالم ما يجعل الحاجة إلى إيجاد وسائل استقطاب موارد مالية للجمعية بما يتناسب وتطلعاتها في عام الخير أمرا هاما في ظل ارتفاع أعداد الأسر المسجلين والمكفولين والتي تصل إلى 29 ألف يتيم بالخارج إلى جانب 7 الآف أسرة بالداخل.

وأكد الدخان أن مبادرة "درهم الحمد" تأتي كواحدة من المبادرات الفريدة وغير المسبوقة التي تجسد التكاتف الخيري المؤسسي على نشر رسالة الجمعية و انسجاما مع عام الخير .. داعيا كافة فئات المجتمع إلى المبادرة في دعم المشروع وإنجاحه لما له من دور في خدمة العمل الانساني ومساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم الأسر المتعففة.

من جانبه أوضح عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ان مشروع "درهم الحمد" يعد استكمالا لمسيرة الجمعية في الحصول على دعم كافة مؤسسات الدولة والوصول إلى جميع المحسنين وتذليل الصعوبات أمامهم وتمكينهم من وضع صدقاتهم في صناديق الجمعية ودعم أعمالها.

مشيرا الى أن شركة اتصالات كمؤسسة وطنية تحرص على القيام بمسئوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع والتشارك في العمل الخيري وذلك من خلال قنوات التواصل بينها وجمعية الشارقة الخيرية.