المحكمة العليا السعودية: لم يرد ما يثبت رؤية «هلال رمضان»

المحكمة العليا: لم يرد ما يثبت رؤية «هلال رمضان» وبذلك سيكون يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك. فقد أصدرت المحكمة العليا بياناً مساء أمس (الخميس)، وفي ما يأتي نصه - بحسب وكالة الأنباء السعودية -: «الحمد لله وحده وبعد، فبناء على ما أعلنته المحكمة العليا من ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1438هـ، فقد عقدت المحكمة جلسة مساء (الخميس) الـ29 من شهر شعبان لعام 1438هـ - حسب تقويم أم القرى - ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال مساء هذا اليوم، وستعقد المحكمة جلسة مساء (الجمعة) وستصدر قراراً بما يثبت لديها - إن شاء الله تعالى - ويتم إعلانه حسب المتبع، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم».