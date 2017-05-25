الجزائر أطول ساعات صيام بالعالم العربي

كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجزائر تشهد هذا العام أطول مدة صيام لشهر رمضان في العالم العربي، وفقاً للحسابات الفلكية، بمعدل 16 ساعة و44 دقيقة، فيما يكون أقصرها بالصومال بـ 13 ساعة.
وحول هذا السياق أوضح المختص الجزائري في علم الفلك الدكتور أحمد قريق، في تصريح له أن هذه الأمور طبيعية وتحدث بحكم فصول السنة وعدم ثبات ساعات الليل والنهار".
وحسب صحيفة البيان، أضاف الدكتور قريق أن ساعات الليل والنهار تتساوى في الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي ما بين 21 مارس و23 سبتمبر، إلى أن نصل إلى أقصى حد في 21 يونيو.
وتابع يقول: "وبما أن شهر رمضان سيكون في شهر يونيو، فسنصوم أطول نهار في السنة، كما ستكون في هذا الشهر أقصر ليلة في السنة".المزيد من أخبار الجزائر
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