Arabian business
مجتمع

الجزائر أطول ساعات صيام بالعالم العربي

أريبيان بزنس
الخميس، 25 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الجزائر أطول ساعات صيام بالعالم العربي

كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجزائر تشهد هذا العام أطول مدة صيام لشهر رمضان في العالم العربي، وفقاً للحسابات الفلكية، بمعدل 16 ساعة و44 دقيقة، فيما يكون أقصرها بالصومال بـ 13 ساعة.

 

وحول هذا السياق أوضح المختص الجزائري في علم الفلك الدكتور أحمد قريق، في تصريح له أن هذه الأمور طبيعية وتحدث بحكم فصول السنة وعدم ثبات ساعات الليل والنهار".

 

وحسب صحيفة البيان، أضاف الدكتور قريق أن ساعات الليل والنهار تتساوى في الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي ما بين 21 مارس و23 سبتمبر، إلى أن نصل إلى أقصى حد في 21 يونيو.

 

وتابع يقول: "وبما أن شهر رمضان سيكون في شهر يونيو، فسنصوم أطول نهار في السنة، كما ستكون في هذا الشهر أقصر ليلة في السنة".

المزيد من أخبار الجزائر

المزيد عن هذا الخبر

الإمارات: تحري رؤية هلال شهر رمضان

خريطة تبين ساعات الصيام حول العالم .. أستراليا 9 وفي روسيا 24 ساعة

السعودية: ساعات صيام رمضان أكثر من 14 ساعة.. والحرارة بين 45 و50

انقسام بين مسلمي أوروبا حول ساعات الصيام الطويلة﻿

تعليقات

المزيد في مجتمع

3 سنوات سجنا لمشتري لوحة سيارة رقم "1" بأبوظبي

تخفيضات كبرى مع انطلاق مهرجان رمضان الشارقة 2017 بعد غد

عدد سكان إمارة عجمان يبلغ 504 آلاف و847 نسمة

سلمى حايك توجه اتهاما نارياً للهيمنة الذكورية في السينما وتكشف “خبايا” هوليوود ﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

سلمى حايك توجه اتهاما نارياً للهيمنة الذكورية في السينما وتكشف “خبايا” هوليوود ﻿

قطر:"نسعى لعلاقات خليجية متينة لأننا نؤمن بأن مصالحنا ومصيرنا واحدة"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »