Arabian business
مجتمع

3 سنوات سجنا لمشتري لوحة سيارة رقم "1" بأبوظبي

أريبيان بزنس
الخميس، 25 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
3 سنوات سجنا لمشتري لوحة سيارة رقم "1" بأبوظبي

أدانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، المتهم الخليجي، في القضية المعروفة اعلاميا بـ "بشراء لوحة سيارة تحمل الرقم (1) بشيك من دون رصيد"، وقضت بمعاقبة بالسجن لمدة 3 سنوات.

 

وتفصيلا، فقد شارك المتهم في مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة "الإمارات للمزادات"، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس حكومة أبوظبي، حيث قام بالمزايدة على الرقم "1"، وعندما رسا مزاد لوحة الرقم "1" لصالحه قام بسوء نية بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد مقابل له.

 

ووفق صحيفة البيان، قدم المتهم للجنة المنظمة شيكا بقيمة مبلغ المزايدة، وعند توجههم الى البنك لاستلام قيمة المبلغ من حساب المتهم تبين أن حسابه لا يغطي قيمة الشيك، لتقوم اللجنة بعد ذلك بإبلاغ الجهات المعنية وفتح بلاغ حول الواقعة.

 

وعلى الفور تواصلت الجهات الامنية مع المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بإصدار الشيك وأنه كان يعلم عند دخوله المزاد وتحرير الشيك بعدم قدرته على سداد قيمة اللوحة التي قام بالمزايدة عليها، مدعياً أنه كان يخطط لبيع اللوحة بمبلغ أكبر ثم سداد قيمة الشيك مع الاحتفاظ بالربح المتوقع.

 

لتأمر النيابة العامة بإحالته الى محكمة أبوظبي بتهمة النصب والاحتيال، وتحرير شيك بدون رصيد، التي ادانت المتهم وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات.

 

وحذرت نيابة أموال أبوظبي من اتباع هذا السلوك الذي يجرمه القانون، مشيرة إلى أن عقود "الإمارات للمزادات" تنص على عدم انتقال ملكية الموجودات التي يقوم بعمل مزاد عليها إلا بعد سداد كامل قيمتها، وبالتالي لايمكن للشخص الذي يرسو عليه المزاد أن يبيعه أو يتصرف به بأي من الطرق إلا بعد سداد كامل قيمته، ويعتبر أي تصرف قبل السداد باطلا وغير قانوني.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

إلزام 6 مدانين بقضايا مرورية بينهم خليجي بتأدية الخدمة المجتمعية في أبوظبي

مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة بأبوظبي: بيع رقم 1 بـ31 مليون درهم

بدء محاكمة خليجي اشترى بـ31 مليون درهم لوحة سيارة "1 أبو ظبي" بشيك بدون رصيد

دبي: 27.75 مليون درهم في المزاد العلني لأرقام السيارات "95 "

تعليقات

المزيد في مجتمع

تخفيضات كبرى مع انطلاق مهرجان رمضان الشارقة 2017 بعد غد

عدد سكان إمارة عجمان يبلغ 504 آلاف و847 نسمة

سلمى حايك توجه اتهاما نارياً للهيمنة الذكورية في السينما وتكشف “خبايا” هوليوود ﻿

ضبط مخدرات في فرخ حمام زاجل في الكويت

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

قطر:"نسعى لعلاقات خليجية متينة لأننا نؤمن بأن مصالحنا ومصيرنا واحدة"

بالصور : المروحة البرامجية لـ "مجموعة MBC" خلال شهر رمضان المبارك

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »