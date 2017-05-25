تخفيضات كبرى مع انطلاق مهرجان رمضان الشارقة 2017 بعد غد

تنطلق بعد غد الدورة السادسة والعشرين لمهرجان رمضان الشارقة 2017 في كافة مدن الإمارة وتستمر حتى 30 يونيو المقبل وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وبدعم ومساندة من إدارات مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية المتخصصة بالشارقة.

وتستهدف العروض تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص والمساهمة في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية في كافة مدن الإمارة خلال أيام الشهر الفضيل.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة استكمال كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاطلاق العروض في موعدها المقرر تحت إشراف اللجنة التنظيمية العليا للمهرجان لخدمة كافة قطاعات المجتمع وشرائحه وتنشيط الحركة الاقتصادية والتسويقية والسياحية في الشارقة خلال هذه الفترة المتميزة من العام التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار والسياح للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة على مختلف المنتجات والتي تصل إلى أكثر من 75 بالمائة.

وقال أن مهرجان رمضان الشارقة 2017 يضم بين فعالياته هذا العام العديد من الأنشطة الدينية والثقافية والترفيهية المتنوعة التي تقدمها مراكز التسوق في الإمارة حيث تزخر أجندة المهرجان بباقة متنوعة من المحاضرات والندوات الدينية والثقافية والطبية والتراثية والفنية المختلفة بالإضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الرياضية في مختلف مدن الإمارة وعروضا ترفيهية للأسر والأطفال في مراكز التسوق المختلفة المشاركة في المهرجان.

من جهته أكد ابراهيم الجروان منسق عام المهرجان أن اللجنة الإعلامية باشرت برنامجها الخاص لتسويق العروض بوضع لوحات إعلانية خارجية ومجسمات دعائية متعددة بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف بالفعاليات المصاحبة للعروض لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع كما تواصل لجنة الاشتراكات عملها وتستمر في تسجيل المحلات الراغبة في المشاركة بالعروض وتقديم أدوات الزينة والإعلانات من خلال عدة منافذ أعدت لتسهيل إجراءات التسجيل.

وتشهد فعاليات مهرجان رمضان الشارقة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة منذ ما يزيد عن 26عاما مشاركات واسعة من العديد من الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة وتشارك فيه أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة التي تضم نخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم تلبية احتياجات التسوق والترفيه للسياح والمواطنين والمقيمين وللعائلات والزوار.