عدد سكان إمارة عجمان يبلغ 504 آلاف و847 نسمة

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة العليا للتعداد أن مشروع التعداد السكاني لإمارة عجمان حقق نتائجه الوطنية المرجوة، من خلال تكاتف جهود فرق العمل المميزة وبتفاعل كافة الأسر مع الباحثين والتسجيل الكترونيا في بوابة العد الذاتي، حيث بلغ عدد سكان الامارة 504 آلاف و847 نسمة.

وكرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة العليا للتعداد، اللجنة العليا والكوادر المميزة والتي تتضمن ثلاث فئات وهي المركز الاشرافي المميز والباحث المميز والمراقب المميز، كما قام بتكريم الراعي الرئيسي ماس والراعي الماسي اتصالات وباقي الرعاة المساهمين في إنجاح مشروع التعداد.

ووفق وكالة أنباء افمارات، دشن رئيس اللجنة العليا للتعداد عددا من المبادرات هي "تعداد عجمان بلس+ +AjmanCensus " والتي تهتم بالفئات ذات الأولوية المجتمعية لغايات اتخاذ قرارات عملية وتشمل إجراء مجموعة من الدراسات المتخصصة، ومبادرة "انطلاقة 5m " والتي تعبر عن الانطلاقة من النقطة التي تجاوز فيها عدد سكان إمارة عجمان نصف مليون نسمة وتشكل الاساس للتنمية المستقبلية وتؤسس لإعداد تقديرات مستقبلية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية ومعيارية، بالاضافة الى مبادرة "تعداد عجمان من الماكرو إلى الميزو Ajman Census from Macro to Mezzo والتي ستسعى للتوسع في استخدام نتائج التعداد في تعزيز تنمية على مستوى المجتمع المحلي "الحي" من خلال استخراج المؤشرات التفصيلية لجميع الأحياء في امارة عجمان وإبراز الفجوات والتباينات بين الأحياء وتستخدم هذه المعلومات لترجمتها الى خطط عملية.

كما دشن "مبادرة نافذة التعداد" والتي تركز على التوجه نحو أحدث التقنيات والأنظمة لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية الآنية لجميع الفئات المعنية، ودعم التنسيق بين قطاعات الحكومة في الامارة والحكومة الاتحادية والتهيئة للتحول إلى السجلات الادارية لتحل محل الطريقة التقليدية لتنفيذ التعداد المقبل.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الحفل الختامي بالجهود الكبيرة التي قامت بها الفئات العاملة في الميدان والتي تميزت بالاحترافية العالية والموضوعية المطلقة والتزمت بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والضوابط المنشودة، واستطاعت الجمع بين الكفاءة والأخلاق الحميدة وتعاملت مع كافة فئات وشرائح المجتمع ليكونوا على قدر الثقة والإخلاص والتفاني وإنجاز العمل المتقن.

وأوضح أن مشروع التعداد ومنذ انطلاقه سعى لتكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد صناع القرار في حكومة عجمان والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على وضع الخطط والبرامج المستدامة التي تسهم في إحداث التطوير المطلوب ودفع عجلة التنمية المتكاملة في إمارة عجمان.

وبين أن مشروع التعداد أوجد قاعدة بيانات كبيرة وهامة ستسهم في تحقيق عدة مكاسب من بينها بناء علاقات قوية مع المؤسسات الإحصائية في الدولة وكسب المعرفة الواسعة والخبرة النوعية لدى فريق العمل، موضحاً أن الجهود ستتواصل لإنجاح كافة المشاريع الوطنية.

وأفاد بأن إمارة عجمان تفخر بنجاح مشروع التعداد الذي مر بالعديد من المراحل، وتعاونت فيه الأسر وتطوعت لإنجازه الكفاءات المخلصة، مثمناً دور اللجنة العليا للتعداد وعلى رأسها الشيخ راشد النعيمي الذي لم يدخر جهدا يذكر لتحفيز الجميع ليكلل المشروع بالنجاح ويجني أهدافه الموضوعة.