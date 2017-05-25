رمضان في دبي: لا يفوتك حضور بطل العالم في الحديث والخطابة

أطلقت جمارك دبي برنامج فعالياتها احتفاءً بالشهر الفضيل تحت شعار «يمعتنا غير في شهر الخير»، وذلك عبر تنظيم عدد من الأنشطة المختلفة تتنوع بين المبادرات الإنسانية والخيرية، والمحاضرات الدينية والأنشطة الاجتماعية والترفيهية، لعل أبرزها فقرات تتضمن الشاب السعودي محمد القحطاني بطل العالم للإلقاء والخطابة وقد نال اللقب العالمي (توستماسترز) بعد تفوقه على أكثر من 30 ألف منافس.

حيث يشمل الملتقى السنوي وقت السحور العديد من الفعاليات منها محاضرة دينية يقدمها الداعية الإسلامي الشيخ سليمان الجبيلان، ومحمد القحطاني بطل العالم للإلقاء والخطابة، إضافة إلى الفقرات الترفيهية والمسابقات.

كما سيتم تنظيم الملتقى السنوي «السحور الرمضاني» لموظفي وموظفات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الاثنين 12 يونيو في قاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور مسؤولي الدوائر والجهات التابعة للمؤسسة.

وضمن أنشطة الدائرة فقد نظمت معرضاً للتمور بالمبنى الرئيسي للدائرة، وقدمت إحدى الشركات خصومات للموظفين تصل إلى 25% على الأنواع المختلفة من التمور، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «المير الرمضاني» التي ينظمها قسم المسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي.

وتوزيع السلال الغذائية على 300 أسرة متعففة في إمارة دبي بالتعاون مع جمعية بيت الخير، تنفيذ مشروع إفطار صائم بشكل أسبوعي بالتنسيق مع شرطة دبي عبر توزيع وجبات إفطار على رواد الطرق عند التقاطعات المرورية قبيل الإفطار.

كما ينفذ فريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي عدداً من الفعاليات خلال رمضان منها «مبادرة وبالوالدين إحساناً» التي تهدف لتناول الإفطار مع كبار السن في ملتقى الأسرة بمنطقة الممزر في دبي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة «تمهل ولا تسرع» والتي تتم بالتعاون مع موانئ دبي العالمية وهي تختص بتوزيع وجبات إفطار على مستخدمي الطرق وقت أذان المغرب.

كما يشارك فريق غيّاث التطوعي في حملة «رمضان أمان» التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية بتوزيع وجبات غذائية خفيفة على الصائمين في الطرقات، والتقاطعات المرورية، إضافة إلى تقديم هدية العيد لـأ 100 شخص من كبار السن بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي.