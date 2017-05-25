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الإمارات: تحري رؤية هلال شهر رمضان

أريبيان بزنس
الخميس، 25 مايو 2017
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الإمارات: تحري رؤية هلال شهر رمضان

أصدر وزير العدل سلطان سعيد البادي، قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان لعام 1438 هجري الموافق 2017 ميلادي.  وتضم اللجنة التي يرأسها معالي وزير العدل: المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ويوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بالإنابة، والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المستشارين. 

 

 

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والشرقية والغربية» بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.  وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الخميس الموافق 25 مايو 2017 بدائرة القضاء في أبوظبي، فإذا لم يثبت التحري للرؤية يعقد الاجتماع بذات المكان والتوقيت يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2017م لتحري الرؤية.

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