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مجتمع

ضبط مخدرات في فرخ حمام زاجل في الكويت

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
ضبط مخدرات في فرخ حمام زاجل في الكويت

عمليات تهريب المخدرات، ضبط رجال جمارك منطقة العبدلي شمال الكويت 178 حبة مخدرة محمولة على ظهر طائر من نوع الحمام الزاجل.

 صحيفة "الرأي" الكويتية، أن موظفي الجمارك "تتبعوا طائر حمام زاجل قادما من العراق إلى أن تم ضبطه فوق مبنى قريب من جمارك العبدلي، فتبين أنه يحمل حزاما ملفوفا حوله وبداخله 178 حبة مخدرة"، مؤكدة إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

أضافت الصحيفة أن المضبوطات تمت إحالتها "إلى جهات الاختصاص".

وتناول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها القبض على حمام الزاجل، قائلين في تعليقاتهم إن هذه الطريقة جديدة لمهربي المخدرات لإيصال بضائعهم الى مناطق مختلفة، فيما أشاروا إلى هذا الحمام قدم من مدينة البصرة العراقية القريبة من الحدود مع الكويت.

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