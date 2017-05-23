أبوظبي تحبط محاولة تهريب 7440 زجاجة خمر عبر منفذ الغويفات

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن تمكن مفتشيها في مركز جمرك الغويفات الحدودي من إحباط محاولة تهريب لـ 7,440 زجاجة مشروبات كحولية إلى خارج الدولة عبر المنفذ وجدت مخبأة ضمن تجاويف سرية في إحدى الشاحنات.

وفي تفاصيل الواقعة، اشتبه المفتشون في قسم الشحن بشاحنة محملة بتيوبات حديد في قسم الصادر ومتجهة إلى إحدى الدول المجاورة، فتم تحويل الشاحنة إلى قسم أجهزة الكشف الإشعاعي، ليتبين وجود تجاويف سرية تم إعدادها بطريقة فنية احترافية ضمن الشاحنة، فتم تحويل الشاحنة إلى رصيف تفتيش الشاحنات في المركز ليتبين وجود 7,440 زجاجة خمر مخبأة ضمن علب داخل التجاويف السرية.

وعليه، تم تحرير محضر الضبط، وتحويل السائق والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حسب موقع مينا هيرالد الإلكتروني.

وفي تعليقه على هذه الواقعة، أكد محمد خادم الهاملي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة؛ على أهمية التعاون وروح العمل المشترك التي تبديه كافة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات لدعم المفتشين الجمركيين في أداء مهامهم السامية وفي مقدمتها التصدي للنشاطات الإجرامية التي تمس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه الطيبة.

وقال الهاملي: “تحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على اعتماد أحدث أنظمة واجراءات التفتيش الجمركي الحديثة، وذلك بهدف تمكينها من دعم المراكز الجمركية، وتنفيذ مهامها الرئيسية في التصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة عبر مختلف منافذها البرية والبحرية والجوية.”

وأضاف الهاملي: “تعمل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على توفير مختلف أنواع التدريب لمفتشيها لتطوير مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، للارتقاء بحسهم الأمني، وذلك نظراً لأهمية وحساسية الدور المنوط بهم في حماية المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني من مخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة عبر الدول.”

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للجمارك تحرص على تيسير حركة المسافرين والبضائع في مركز الغويفات من خلال اعتماد أحدث أنظمة وأجهزة التفتيش الجمركي وأجهزة الكشف بالأشعة في تفتيش الشاحنات، ومركبات المسافرين وأمتعتهم، والطرود البريدية، بصورة ترفع من كفاءة عمليات التفتيش الجمركي، خاصة مع ما يتميز به مركز جمرك الغويفات الحدودي كواحد من أكبر وأهم المراكز الجمركية البرية في الدولة.