4 سنوات سجناً لبريطاني ركل سيدة مسلمة حامل وأفقدها توأم

قال قاضٍ في بريطانيا لرجلٍ اعتدى بالضرب على سيدة مسلمة حبلى، مما أدى إلى أن تفقد جنينيها التوأم: "أنت وغد وعنصري" . وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات و11 شهراً على المعتدي ويُدعى دافيد غالاكر، والذي كان قد تعدى لفظياً على السيدة المسلمة بداخل أحد متاجر بلدة بلتشيلي بمقاطعة باكينغهامشير جنوب شرق إنجلترا، قبل أن يلاحقها إلى خارج المتجر ويركلها بقوة وهي تجلس في سيارتها على الرغم من أنها صرخت في وجهه بالقول «أنا حبلى».

وقال القاضي فرانسيس شريدان إن السيدة المُعتدى عليها، وهي من أصول صومالية، إنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية قبل واقعة الضرب التي حدثت في السادس من أغسطس من العام الماضي.

وأشار إلى أنه يرى أن الإجهاض الذي تعرضت له بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تعرضها للركل في بطنها من قبل هذا الرجل، كان نتيجةً مباشرة لذلك الاعتداء.

ومن جهتهم، قال ممثلو الادعاء إن غالاكر سخر من الزي الذي كانت ترتديه ضحيته، واصفاً إياه ب«زي البهلوان». كما وصفها والمسلمين الآخرين بأنهم «ملاعين ويمثلون مشكلة لعينة». ولم يكتف غالاكر بالاعتداء على السيدة فحسب، وإنما ضرب زوجها بزجاجة خمر في رأسه عندما حاول التدخل لحمايتها، مما أدى لإصابة الزوج بجرح استدعى نقله إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة «دَيلي ميرور» البريطانية، قال القاضي إن الاعتداء يحمل مسحة عنصرية ووصف منفذه بأنه «عنصريٌ خسيس» فيما يتعلق باللغة التي استخدمها في الحديث مع ضحيته. وخاطب المعتدي بالقول: «لقد حان الوقت لكي تعلم أن سلوكك الحقير وآرائك البغيضة هي جزءٌ من الماضي». وأشار القاضي إلى أنه لم يحكم بفرض غرامة على هذا الرجل، لأنه لم يكن بوسعه أن يحدد مقابلاً مادياً يعادل «قيمة طفل فقدته» أمه.

