الإمارات: 5 ساعات دوام الوزارات والجهات الاتحادية في رمضان

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميما خاصاً بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك يبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر -باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك-، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، وعلى نص الفقرة الثانية بالمادة رقم (100) من اللائحة.

بهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة.