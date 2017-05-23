محتال يتصل بغرفة عمليات شرطة الشارقة لتبليغهم بالفوز بـ "جائزة 200 ألف درهم"

لم ينتبه رجل في الشارقة أن الرقم الذي اتصل به هو غرفة عمليات شرطة الشارقة، وقال زاعما أنه من شركة اتصالات:" مبروك ربحتم الجائزة الكبرى البالغة 200 ألف درهم" وجرى بعدها اعتقال الرجل من قبل الشرطة بحسب ما نقلته صحيفة جلف نيوز.

وكان المتهم وهو رجل أسيوي قد اعتاد الاتصال بأرقام عشوائية للاحتيال على الناس بالزعم بأنهم فازوا بجائزة لكنه وقع بيد الشرطة حين اتصل برقم يعود لغرفة عمليات شرطة الشارقة بحسب جاسم بن هدى

قال المقدم جاسم بن هادة رئيس غرفة العمليات أن المشتبه به الأسيوي كان يتصل بالناس بشكل عشوائي في محاولة للاحتيال عليهم، ولم يدرك أن رقم الهاتف المحمول الذي اتصل به يعود لغرفة مراقبة شرطة الشارقة.

وقد استقبل الضابط الاتصال في فترة المساء، وقال أن “المتصل أخبره أنه حصل على 200 ألف درهم وطلب منه تحويل الأموال من أجل الحصول على الجائزة الكبرى”، وواصل الضابط مسايرة المحتال حتى نهاية المكالمة، وجرى تم تنبيه إدارة التحقيقات الجنائية وألقي القبض على الرجل.

وقال العقيد ابراهيم العجيل مدير إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة الشارقة ل أن الشرطة داهمت شقته وألقت القبض عليه أثناء اتصاله هاتفيا بضحية أخرى.

واعترف المشتبه به بأنه يتصل بالناس ويطلب منهم تحويل الرصيد عبر الهاتف مقابل الجائزة الكبرى، ثم يقوم ببيعه إلى أشخاص آخرين. وتم العثور على عدد كبير من الهواتف المحمولة وبطاقات سيم وكذلك العبارات المطبوعة باللغتين الإنجليزية والعربية في شقة المشتبه به. وحث الضابط الناس على الإبلاغ عن أي أعمال أو جرائم مشبوهة على 999 أو 06-5632222 أو الرقم المجاني نجيد 800 151 أو عن طريق الرسائل القصيرة على 7999 أو www.shjpolice.gov.ae/najeed..