الإمارات: اعتماد أسماء 208 استوفوا شروط اكتساب الجنسية

وام- اعتمدت لجنة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن منح الجنسية لأبناء المواطنات، أسماء 208 من المتقدمين للحصول على جنسية الدولة من أبناء المواطنات المستوفين للشروط تمهيداً لاستصدار المراسيم الخاصة بهم وفقاً للإجراءات والخطوات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي قرار اللجنة ضمن بشائر عام الخير، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتزامناً من حلول شهر رمضان الكريم. جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، بقصر الرئاسة برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة أحمد جمعة الزعابي، وحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، وممثلين عن كل من وزارة شؤون الرئاسة وجهاز أمن الدولة، ووزارة الداخلية.

وأكد الزعابي أن قرار اللجنة يأتي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأهمية استيعاب أبناء المواطنات ضمن النسيج الوطني، وتوفير كل ما من شأنه تحقيق سعادتهم وضمان استقرارهم، بما يعمق حبهم وولاءهم وانتماءهم للوطن، مشيراً إلى اهتمام ورعاية صاحب السمو رئيس الدولة للأم الإماراتية، وتقديره للدور الكبير الذي تؤديه في سبيل نهضة المجتمع. وثمن المتابعة المستمرة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي كان لها كبير الأثر في تنفيذ اللجنة للمهام الموكلة لها على أكمل وجه، داعياً المستحقين لجنسية الدولة إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يلتزموا بثوابت الدولة ودستورها وأنظمتها، وأن يسهموا في بذل المزيد من التفاني والتضحية للحفاظ على المكتسبات ورد الجميل للوطن وقيادته.