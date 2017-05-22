شراكة بين "كريم" وOSN تتيح تقديم خصومات وخيارات ترفيهية للعملاء

أعلنت كريم، الشركة الرائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، عن عقد شراكة استراتيجية مع OSN، شبكة الترفيه الرائدة في المنطقة، وذلك بهدف تقديم قيمة أكبر لعملاء كلتا الشركتين في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الشراكة ضمن إطار الجهود المتواصلة لشركة كريم لبناء علاقات مثمرة مع الشركات والمؤسسات التي تشاركها رؤيتها للأعمال وفقاً للمنطقة التي تقدم فيها خدماتها، وبالتالي تحقيق إضافة نوعية لخدماتها الحالية وتلك التي ستقدمها لعملائها مستقبلاً.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم، وفق الموقع الإلكتروني لمينا هيرالد: “كمؤسستين تحتل كل واحدة منهما موقعاً ريادياً في مجال أعمالها، تتشارك OSN وكريم قيماً مماثلة من حيث نهج الأعمال الذي نتبعه وكيفية تلبية احتياجات عملائنا، إذ إن كلانا يقدم الخدمات التي تستند إلى فهم عميق لما يريده العملاء. ونحن ننظر إلى هذه الشراكة مع OSN باعتبارها إضافة نوعية قيِّمة إلى قائمة شركائنا الاستراتيجيين الآخذة في التوسع في المنطقة. كما نتطلع إلى العمل سوياً عن كثب لتقديم تجارب قيمة وأكثر جدوى لعملائنا الكرام”

من جانبه، قال مارتن ستيورت، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN: “نحن نركز على ابتكار قيمة متجددة لمشتركينا من خلال المحتوى الحصري الذي نقدمه والشراكات التي نعقدها مع مؤسسات رائدة في مختلف المجالات. ومما لا شك فيه أن تضافر جهودنا مع شركة كريم، أكبر مزود لخدمة التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، سيعود بالفائدة على كافة العملاء. وقد أحدثت الأسعار والباقات الجديدة تغييراً جذرياً في القطاع، حيث أصبح أفضل ترفيه عالمي المستوى متاح لشريحة أكبر من الجمهور. ومع إمكانية اختيار باقات إضافية تتناسب مع تفضيلاتهم وخياراتهم الترفيهية، يمكن لمستخدمي كريم المسجلين حديثاً الاستمتاع بأفضل محتوى ترفيهي أثناء تنقلهم ودون عناء”.

ومع هذه الشراكة الجديدة، سيستفيد مشتركو OSN الذين قاموا بالتسجيل حديثاً في خدمة كريم من خصم بنسبة 15% خلال رحلاتهم الخمس الأولى، بينما سيحصل عملاء كريم الذين يشتركون في شبكة OSN للمرة الأولى على خصم بنسبة 10% على باقة “™Entertainment GetStarted” وباقة إضافية أخرى تتيح لهم الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخيارات الترفيهية وفقاً لتفضيلاتهم.

وعلاوة على ذلك، سيحظى عملاء كريم أيضاً بفرصة الاستمتاع بتجربة الفيديو الترفيهية الكاملة أثناء الرحلة مع خدمة Go Online TV التي سيعاد إطلاقها قريباً، والتي ستتيح لهم متابعة أحدث البرامج التلفزيونية، وبرامج الأطفال، والبرامج الرياضة، أو حتى متابعة الأفلام في الرحلات الأطول.

كما تعمل OSN بالتعاون مع كريم لتوفر للمشتركين إمكانية سداد فواتيرهم عبر خدمة “كريم باي” (Careem Pay) عندما يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، علماً أن هناك بعض العروض المقترحة وهي قيد النظر حالياً لموظفي كريم وOSN ضمن إطار هذه الشراكة عند الاستفادة من خدمات بعضهما البعض.

وتقدم OSN مجموعة كبيرة من المحتوى المميز في باقات ملائمة يسهل الانتقال بينها، وتتيح للعملاء التحكم بالمحتوى الترفيهي الذي يرغبون في مشاهدته على الوجه الأمثل. وبدءاً من الأفلام والرياضة، ووصولاً إلى المسلسلات الحصرية باللغات العربية والإنجليزية والتاغالوغية والجنوب آسيوية، تفتح OSN الباب على مصراعيه لأفضل محتوى ترفيهي على الإطلاق بقيمة لا تضاهى. فمقابل 79 درهماً إماراتياً في الشهر فقط، تتيح باقة “™”GetStarted” الوصول إلى 32 قناة، بما في ذلك الأفلام، وبرامج الأطفال، والأخبار، والبرامج العربية.

تأسست كريم في عام 2012، وتعمل حالياً في أكثر من 50 مدينة عبر 12 دولة، وتوفر الشركة خدماتها لأكثر من 6 ملايين مستخدم عبر أسطول متنامي من المركبات يقودها أكثر من 180 ألف كابتن في مناطق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.