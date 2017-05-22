استبدال 57 حلقة فضية بذهبية على أضلاع الكعبة المشرفة

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 57 حلقة فضية بحلقات ذهبية على " رخام شاذروان " الكعبة المشرفة المثبتة للكسوة، إضافة إلى تذهيب 15 حلقة فضية للاحتفاظ بها بديلا للحلقات في حال تضررها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المهندس أمجد بن عايض الحازمي مدير الإدارة العامة للمشاريع في الرئاسة، أنه سيفتح باب العمرة في الجهة الشمالية لمبنى المطاف خلال موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ .

وأوضح الحازمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار أعمال التوسعات المباركة للمسجد الحرام بهدف راحة ضيوف الرحمن وتأدية شعائرهم بكل يسر، لافتا إلى إغلاق البوابة بعد موسم شهر الشهر الفضيل لاستئناف أعمال الإنشاءات للبوابة والمنارة وذلك حفاظا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.