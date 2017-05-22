معدّات متطورة لإزالة أعقاب السجائر من شوارع دبي

استحدثت إدارة النفايات ببلدية دبي معدات خاصة لإزالة أعقاب السجائر والنفايات صغيرة الحجم من الطرقات والأسواق، والتي ستساهم بتقديم خدمات نظافة عامة رفيعة المستوى وعلى مدار الساعة بشكل مميز، وذلك تحقيقاً لرؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة.

وقال المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات، وفق صحيفة البيان: استحدثنا 40 معدة جديدة للتعامل السليم مع المخلفات صغيرة الحجم وأعقاب السجائر التي يصعب إزالتها، لتكون إضافة نوعية للمعدات التي يستخدمها عاملو النظافة في بلدية دبي سواء على الطرق أو في الأسواق أو المناطق السكنية بدلاً عن التنظيف اليدوي التقليدي.





إذ تعمل هذه المعدات وفق نظام مجهز للتعامل مع المخلفات المنتشرة في الجزر الوسطية وعلى جوانب الطرقات وعند إشارات المرور ومحطات المترو، وتبلغ سعتها 120 لتراً وتمتاز بخاصية فصل النفايات الرملية بكيس خاص وآخر لأعقاب السجائر، هذا بالإضافة إلى أن هذه المعدات تمتاز بسهولة التشغيل والحركة ويمكن لعاملي النظافة استخدامها بكل وقت حيث إنها وفرت كثيرا من الوقت والجهد وساهمت بسرعة الإنجاز.

وأضاف: نسعى إلى إضافة التقنية والأجهزة الحديثة لدعم كافة عملياتنا التشغيلية للارتقاء بمنظومة العمل الميداني في نظافة إمارة دبي، ولأن تحقيق هذه الغاية يتطلب منا الاستعانة بما هو جديد في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات بكل تقنياتها.