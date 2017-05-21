Arabian business
مجتمع

الإمارات: 300 مليون درهم الدعم المخصص للتخفيضات في رمضان

أريبيان بزنس
الأحد، 21 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإمارات: 300 مليون درهم الدعم المخصص للتخفيضات في رمضان

كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي الدعم المخصص للتخفيضات في رمضان يبلغ 300 مليون درهم على 10 آلاف سلعة في 600 منفذ بيع بدولة الإمارات.

كما أعلنت عن موافقة 25 وكالة سيارات بالدولة على مبادرة ضم رسوم الصيانة إلى سعر السيارة الجديدة وتقديم خدمات صيانة مجانية في بعض السيارات وبأجر رمزي في بعض الحالات الأخرى.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في «الاقتصاد»خلال إحاطة إعلامية بمقر الوزارة صباح اليوم في أبوظبي، وفق صحيفة الإتحاد.

 

وقال هاشم النعيمي إن إجمالي واردات سوقي الخضراوات والفواكه بأبوظبي ودبي يبلغ خلال شهر رمضان المقبل 25 ألف طن فيما يبلغ إجمالي المخزون الحالي للسوقين 125 ألف طن.

 

وأكد النعيمي أنه سيتم تنفيذ 450 جولة تفقدية على الأسواق خلال رمضان، كما سيتواجد مراقبو الوزارة على مدار الساعة في الأسواق ،لافتاً إلى أن الاقتصاد استردت 275299 منتجاً منذ رمضان الماضي توزعت بين 165063 للسيارات و90378 لأجهزة الهواتف والإلكترونيات و19858 لسلع الأطفال.

 

وكشف مدير إدارة حماية المستهلك في «الاقتصاد» أن إجمالي السلع المثبتة أسعارها حتى نهاية العام تبلغ 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

3 أيام من التخفيضات الكبرى تنطلق في دبي بعد يومين

تحديد السبت 27 مايو أول أيام رمضان في الإمارات

20% حسومات على أسعار السيارات بالإمارات خلال شهر رمضان

الإمارات: تحذير من حوادث يوم الأربعاء في رمضان ونصائح للقيادة دون حوادث

تعليقات

المزيد في مجتمع

البحرين: مزايدة على 30 رقما مميزا

معدّات متطورة لإزالة أعقاب السجائر من شوارع دبي

إيفانكا ترامب تعلن عن أول مشروع لها يدعم النساء بالشرق الأوسط

السبت 27 مايو أول أيام رمضان في الإمارات وفقا للمشروع الإسلامي لرصد الأهلة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

افتتاح مسجد الشيخ زايد ومبنى الشيخ خليفة في أكسفورد

تسريب أسرار رقابة الجنس والعنف والسياسة في فيسبوك

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »