الإمارات: 300 مليون درهم الدعم المخصص للتخفيضات في رمضان

كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي الدعم المخصص للتخفيضات في رمضان يبلغ 300 مليون درهم على 10 آلاف سلعة في 600 منفذ بيع بدولة الإمارات.

كما أعلنت عن موافقة 25 وكالة سيارات بالدولة على مبادرة ضم رسوم الصيانة إلى سعر السيارة الجديدة وتقديم خدمات صيانة مجانية في بعض السيارات وبأجر رمزي في بعض الحالات الأخرى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في «الاقتصاد»خلال إحاطة إعلامية بمقر الوزارة صباح اليوم في أبوظبي، وفق صحيفة الإتحاد.

وقال هاشم النعيمي إن إجمالي واردات سوقي الخضراوات والفواكه بأبوظبي ودبي يبلغ خلال شهر رمضان المقبل 25 ألف طن فيما يبلغ إجمالي المخزون الحالي للسوقين 125 ألف طن.

وأكد النعيمي أنه سيتم تنفيذ 450 جولة تفقدية على الأسواق خلال رمضان، كما سيتواجد مراقبو الوزارة على مدار الساعة في الأسواق ،لافتاً إلى أن الاقتصاد استردت 275299 منتجاً منذ رمضان الماضي توزعت بين 165063 للسيارات و90378 لأجهزة الهواتف والإلكترونيات و19858 لسلع الأطفال.

وكشف مدير إدارة حماية المستهلك في «الاقتصاد» أن إجمالي السلع المثبتة أسعارها حتى نهاية العام تبلغ 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية.