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بالفيديو ...السعوديون يستقبلون إيفانكا ترامب بالغزل والأشعار وعروض الزواج

أريبيان بزنس
السبت، 20 مايو 2017
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بالفيديو ...السعوديون يستقبلون إيفانكا ترامب بالغزل والأشعار وعروض الزواج

خطفت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشقراء إيفانكا، اليوم السبت، أنظار السعوديين الذين انصب اهتمامهم بها بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة باهتمامهم بأبيها والوفد المرافق له في زيارته للسعودية.

وبكلام الغزل وقصائد وأشعار الحب وعروض الزواج، عبر عدد كبير من السعوديين عن إعجابهم بالضيفة الأمريكية التي طالما كانت موضع اهتمام عندهم منذ فوز أبيها بمنصب الرئاسة في البيت الأبيض قبل أشهر لحين وصولها شخصياً إلى المملكة اليوم، وفق موقع إرم نيوز.

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين، تصدر الحديث عن إيفانكا وملابسها وشعرها وجمالها تدوينات عشرات آلاف المدونين السعوديين الذين اختاروا الاهتمام بضيفتهم تاركين ما تشهده القمة الرسمية بين قادة البلدين لوسائل الإعلام.

 

وعلى موقع “تويتر” الذي يجمع أكبر عدد من المغردين السعوديين، تصدر الوسم “#بنت_ترامب” قائمة الترند على المستوى العالمي مع انضمام عدد كبير من المغردين للتدوين فيه ونشر صور ومقاطع فيديو لإيفانكا منذ نزولها من الطائرة.

 

وبأبيات غزل جميلة، اختار الشاعر السعودي محمد السكران، التعبير عن إعجابه بإيفانكا وجمالها والترحيب بها في المملكة.

الله يحيي أبوك والله يحييك ????#دونالد_ترامب#بنت_ترامبpic.twitter.com/SpXISuoN3g

 

فيما تقدم مغرد سعودي يدعى بدر بن فهد بن عبدالله في مقطع فيديو بعرض زواج لإيفانكا بشكل علني للتعبير عن إعجابه بها متناسياً أنها متزوجة.

#فيديو / مواطن سعودي يطلب الزواج من #ايفانكا#بنت_ترامبpic.twitter.com/65ur0Qkq8C

 

وتداول آخرون مقطع فيديو لأحد موظفي الاستقبال السعوديين وهو يلاحق إيفانكا بنظراته خلال وصولها إلى المملكة.

 

أبو غتره بيضاء ???? #بنت_ترامب

الله يفشلكم من سمرمديه . pic.twitter.com/pLqXqEpcAg

 

وأثار هذا الاهتمام اللافت بإيفانكا غضب وانتقاد مغردين سعوديين آخرين وبينهم رجال دين وإعلاميين وشخصيات معروفة رأت فيه أمراً غير مقبولاً ومسيئاً للمملكة لاسيما مع تحول ذلك الاهتمام للعالمية.

 

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