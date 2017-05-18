السيسي يعمل لتحديد النسل في مصر

اشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى ان الحكومة تدرس مقترحات ومشروعات قوانين لضبط الزيادة السكانية، بعد ارتفاعها بمعدل يفوق 3 أمثال نسبتها في الصين.

وقال الرئيس المصري في حوار مع صحف مصرية نشر بشكل متزامن أمس عن ملف التنمية في ظل الزيادة السكانية: "لاحظتم أننا بدأنا نرفع نبرة الحديث عن هذه القضية بعدما كنا نتحدث عنها على استحياء بسبب خطة تثبيت الدولة".

وتابع: "الحكومة تتحرك لدراسة برامج ومقترحات وقوانين لضبط الزيادة السكانية، بعدما ارتفع عدد المواليد سنويا إلي 2.5 مليون نسمة بمعدل يزيد علي 3 أمثال النسبة في الصين التي نجحت في ضبط النمو السكاني منذ عقود وحققت نتائج اقتصادية مبهرة."

وسبق ان أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء وصول عدد سكان مصر إلى 93 مليون نسمة بالداخل الآن، كما أعلن أنه يبلغ عدد سكان مصر الآن ما يقارب 101 مليون نسمة، 93 مليون نسمة منهم بالداخل و8 ملايين مصري مقيم بالخارج، أكد الخبراء الاقتصاديون أن تلك الأزمة تعد خطر على الدولة إذا لم تقوم الدولة باستغلال تلك الثروة في تنمية البلاد.

من جانبه، أكد محمد عبد الجليل مستشار رئيس جهاز الإحصاء وخبير التعداد السكاني، أن الزيادة السكانية تعتبر التحدي الأهم والأخطر الذي يواجه مصر حالياً لما لها من آثار سلبية على تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتاً إلى وجود ارتفاع بشكل كبير في معدلات الزيادة الطبيعية، وزيادة عدد المواليد الجدد.