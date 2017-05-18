مطعم إماراتي يقدم لحوم حمار الوحش والنعام والجاموس الإفريقي

ذكر تقرير اليوم الخميس أن مطعماً إماراتياً بمنطقة الفهيدي في دبي لا يقدم لحم البقر أو الغنم أو الأسماك والدجاج بل يفخر بقائمة طعامه الزاخرة بـ13 نوعاً من اللحوم الحلال غير المعتادة كما يُحضر أطباقه المحلية بطُرق مبتكرة وغير مألوفة مثل برياني بلحم الحمار الوحشي أو لحم النعام أو الجاموس الأفريقي.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن خالد الحليان مؤسس المطعم إن شهرة المطعم تعود لكونه أول مطعم في الدولة يقدم أصنافاً جديدة وغير تقليدية من اللحوم ذات الذبح الحلال مثل لحم الحمار الوحشي والجاموس والنعام وأنواع الغزلان وغيرها، التي نستوردها من مزارع ومراع طبيعية في جنوب أفريقيا ولدينا شهادات معتمدة ورسمية.

وأضاف "الحليان" أن هذه اللحوم تمتاز بانخفاض مستوى الكوليستيرول فيها، كما تتميز بمستوى البروتين الذي يصل إلى 100 بالمئة، ويشرف على عملية الطهي في المطعم طاهيان محترفان من أفريقيا والفلبين ولديهما خبرة كبيرة في تحضير هذه اللحوم بشكل جيد مع أطباقنا المحلية، إضافة إلى البرغر والستيك ووجبات الكباب واللحم المدخن.

وبالسؤال عن الأسعار، قال "الحليان" إنها تبدأ من 45 درهماً وتصل إلى 130 درهماً حداً أقصى، وذلك بهدف تشجيع الجميع على تذوق هذه الأصناف الجديدة دون أن يشكل ثمنها عبئاً عليهم أو يثقل كاهلهم.

وحول الطاقة الاستيعابية للمطعم، أكد أنه يتسع لنحو 120 شخصاً، وقال إن المطعم عبارة عن بيت تاريخي وتراثي قديم، يشتمل على الغرف والجلسة العربية، كما تتزين ممراته بمجسمات الحيوانات والنباتات والأثاث التراثي.