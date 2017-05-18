رمضان، ساعات العمل والصوم في الخليج والعالم

مع اقتراب شهر الصوم الفضيل الذي يهل خلال أقل من أسبوعين يستعد المسلمون لمعرفة عدد ساعة العمل والصوم في بلدانهم والإطلاع عليها حول العالم والتي قد تتراوح بحسب ساعة الشروق والغروب في كل بلد بين 10 ساعات وتصل إلى أكثر من 20 ساعة.

قطر



وأعلن أمس في قطر أن عدد ساعات العمل ستكون 5 ساعات أي من التاسعة حتى الثانية بعد الظهر للمؤسسات والدوائر الحكومية. حيث نقلت وكالة الأنباء القطرية قنا نبأ صدور تعميم يحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. أما شركات القطاع فيفترض أن لا تزيد ساعات العمل عن 6 ساعات بموجب القانون القطري بغض النظر عن كون الموظف صائما أم لا.

الإمارات

أما في الإمارات فقد بادرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المدارس الخاصة بدبي مطلع هذا الشهر باقتراح مواعيد الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك، إذ تم تحديد موعد بدء الدوام المدرسي أثناء شهر رمضان المبارك، بحيث يكون بين 8:00 و8:30 صباحاً، على أن يكون موعد انتهاء الدوام المدرسي بين 1:00 و1:30 ظهراً، بحيث لا تزيد مدة اليوم الدراسي على 5 ساعات.

وأوصت الهيئة في رسالة بعثت بها للمدارس الخاصة بدبي بإيقاف حصص التربية الرياضية مؤقتاً خلال أيام الشهر الكريم للطلبة المسلمين، وتجنب ممارسة الأنشطة التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وأشارت الهيئة إلى أنه وانطلاقاً من حرصها والمدارس الخاصة بدبي على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة وفي كافة الأوقات، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبعد تحديد أفضل الترتيبات اللازمة للمحافظة على بيئات تعليمية عالية الجودة للطلبة خلال شهر رمضان المبارك، فإنها تتطلع إلى التزام جميع المدارس الخاصة بتوفير كافة أشكال الدعم اللازم للطلبة ليكونوا منارات علم وإبداع.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى أنها تتطلع إلى تعاون جميع المدارس الخاصة في دبي لإتاحة الظروف الملائمة للطلبة لأداء شعائر هذا الشهر العظيم سواء أثناء الدوام المدرسي وخارجه، كما تشجع المدارس على الاستفادة من أجوائه المباركة في تفعيل وتعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة التطوع لدى جميع طلبتنا وإعلاء قيم البذل في كافة المجالات.

وبينما يتقارب عدد ساعات الصوم في الدول العربية 17 ساعة تقريباً، فإن المسلمين في الدول الاسكندنافية سيصومون هذا العام أكثر من 20 ساعة، إذ إن الشمس تقريبا لا تغرب هناك في هذه الفترة من السنة.

في السويد والنرويج، وفنلندا هذا العام أيضاً سيصوم المسلمون حوالي 20 ساعة ونصف، بينما لا تغيب الشمس إلا دقائق قليلة أو لا تغيب إطلاقاً في بعض مدن هذه الدول مثل كيرونا السويدية. وتختلف الاجتهادات حول وجوب صوم المسلمين طيلة هذه الساعات، فبينما يلتزم القسم الأكبر منهم بالساعات الطويلة هذه، يختار آخرون الصوم، والإفطار، بحسب توقيت مكة المكرّمة. ويذكر أنّ هذا العام تتراوح ساعات الصيام بين 10 ساعات (تحديداً في أميركا اللاتينية) و21 ساعات في القسم الشمالي من أوروبا بحسب صحيفة البيان.