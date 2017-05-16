أميرة يابانية تتخلى عن لقبها للزواج من شاب يعمل في السياحة

نقلت تقارير إخبارية أن الأميرة اليابانية ماكو أكيشينو أحد أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية والإبنه الكبرى للأمير الأمير اكيشينو وحفيدة أكيهيتو إمبراطور اليابان الحالي ستتخلى عن لقبها للزواج من شاب تعرفت عليه في الجامعة ويعمل في الترويج السياحي لشواطئ اليابان بحسب شبكة ا ب سي نيوز.
وكانت ماكو قد تعرفت على الشاب الذي خطف قلبها في جامعة في طوكيو حين كان الاثنان يدرسان والتقيا في مطعم قبل 5 سنوات في حفل هناك ولم تتوقف لقاءتهما بعد ذلك حتى اليوم.
درست ماكو في الجامعة المسيحية الدولية في طوكيو ثم تابعت الدراسة للحصول على درجة الماجستير في علم المتاحف في جامعة ليستر في بريطانيا وتقضي التقاليد اليابانية بخسارة الأميرة للقبها الملكي في حال الزواج، ولم يؤكد القصر الامبراطوري نبأ الزواج ولا موعده حتى الآن.
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