Arabian business
مجتمع

أميرة يابانية تتخلى عن لقبها للزواج من شاب يعمل في السياحة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
أميرة يابانية تتخلى عن لقبها للزواج من شاب يعمل في السياحة

نقلت تقارير إخبارية أن الأميرة اليابانية ماكو أكيشينو أحد أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية والإبنه الكبرى للأمير الأمير اكيشينو وحفيدة أكيهيتو إمبراطور اليابان الحالي ستتخلى عن لقبها للزواج من شاب تعرفت عليه في الجامعة ويعمل في الترويج السياحي لشواطئ اليابان بحسب شبكة ا ب سي نيوز.

وكانت ماكو قد تعرفت على الشاب الذي خطف قلبها في جامعة في طوكيو حين كان الاثنان يدرسان والتقيا في مطعم قبل 5 سنوات في حفل هناك ولم تتوقف لقاءتهما بعد ذلك حتى اليوم.

درست ماكو  في الجامعة المسيحية الدولية في طوكيو ثم تابعت الدراسة للحصول على درجة الماجستير في علم المتاحف في جامعة ليستر في بريطانيا وتقضي التقاليد اليابانية بخسارة الأميرة للقبها الملكي في حال الزواج، ولم يؤكد القصر الامبراطوري نبأ الزواج ولا موعده حتى الآن.

المزيد من أخبار اليابان

تعليقات

المزيد في مجتمع

القاء القبض على عصابة سرقت احجار كريمة تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم﻿

تشكيل المجلس العالمي لشباب الإمارات في الولايات المتحدة

وفاة تركي السديري

شرطة الرياض تعلن استعادة الطفلة "شوق" والقبض على خاطفتها

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تصنيع مروحيات بلاك هوك في السعودية.. قريباً

لوكهيد مارتن تزود طائرات هورنيت الكويتية بمنصات استهداف متطورة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »