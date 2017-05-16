القاء القبض على عصابة سرقت احجار كريمة تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم﻿

نجحت شرطة دبي في القاء القبض على عصابة سرقت احجار كريمة تزيد قيمتها عن 10 ملايين و800 ألف درهم قرب منطقة البرشاء.

وثمن سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الجهود التي تقوم بها فرف العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان وبذل كل ما هو غالٍ ونفيس، وتأدية الرسالة الأمنية على أكمل وجه، وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به ادارة البحث الجنائي وكوادرها الذين يعملون وفق منظومة امنية متكاملة لتوفير الامن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.

جاء ذلك خلال تكريمه لفريق عمل قضية "العصف الراعد" وهنأهم على نجاح فريق العمل في إلقاء القبض على الجناة، مما يؤكد الجاهزية التامة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية في التعامل مع جميع الاحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية بقيادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري وإشرافه المباشر على عمل الفريق المتابع لقضية السرقة، وتسخير الإمكانات والتسهيلات كافة لنجاح فريق العمل في القبض على الجناة.

واكد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري أن جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة للتعامل مع جميع الاحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية وتمكن فرق العمل من القبض على كل من تسول له نفسه العبث او الاخلال بالأمن.

تفاصيل القضية

من جانبه أوضح سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ان فريق العمل في الإدارة تمكن من القاء القبض على عصابة اسيوية تتكون من ثلاثة اشخاص في دقائق معدودة قامت بسرقة احجار كريمة من شركة في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء تقدر بنحو 10 ملايين و800 ألف درهم.

المتابعة والضبط

وأضاف اللواء خليل المنصوري أن الإدارة العامة للتحريات فور تلقيها البلاغ شكلت فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها، حيث افاد صاحب الشركة، أوروبي الجنسية، انه بعد عودته من الخارج تفاجأ بعدم وجود الأحجار الكريمة، ومن خلال عملية البحث والتحري تم ضبط المتهم الأول في القضية، وأفاد أنه قام بمراقبة ابن صاحب الشركة وهو من ذوي الإعاقة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في المحل لمعرفة الرقم السري للخزنة، وبعدها سرق الأحجار الكريمة وقام بتسليمها لشريكيه.

وبعمليات البحث والتحري الواسعة تم ضبط شريكي المتهم وبحوزتهما المسروقات اثناء محاولتهما البحث عن طريقة للهروب خارج الدولة.

شكر وتقدير

وتقدم اللواء خليل المنصوري لسعادة القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر تقديراً لقيامه بتكريم فرق العمل لما بذلوه من تفان وإخلاص وابتكار أساليب جديدة في عملية التقصي وضبط المتهمين، مشيرا الى ان متابعته لفرق عمل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية رفعت من روحهم المعنوية.



