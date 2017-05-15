أعلنت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب تشكيل المجلس العالمي لشباب الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن.

يضم المجلس في عضويته 14 من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في جامعات الولايات المتحدة موزعين بين واشنطن وبوسطن ونيويورك ولوس أنجلوس وهيوستن وبنسلفانيا وكولورادو وفيرجينيا وكونتيكيت.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يهدف "المجلس العالمي لشباب الإمارات" إلى تعزيز مشاركة الشباب خارج الدولة في خدمة مجتمعهم وتمثيل الدولة على مستوى العالم والتفاعل مع الطلبة المبتعثين إضافة للعمل على مشروعات أخرى مختلفة.

وقالت معالي شما المزروعي - في تصريح لها بهذه المناسبة - إن اختيار أعضاء المجلس تم بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في واشنطن التي قامت بدورها بالتواصل مع نخبة من طلبة الدولة المبتعثين في جامعات الولايات المتحدة ليكونوا بمثابة حلقة وصل تربطهم مع الشباب الإماراتي ومنصة تفاعلية لتبادل المعارف والخبرات.

وأوضحت أن "المجلس العالمي للشباب" مبادرة تهدف لتفعيل دور الشباب الإماراتي وفسح المجال أمامهم أينما كانوا حول العالم للمشاركة والمساهمة بفاعلية في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.

ونوهت إلى أن هذه المجالس ستكون بمثابة منصة تفاعلية تربط الشباب بمجتمعهم وتمكنهم من التوصل لحلول للتحديات التي تواجه المجتمع بشكل عام وجيل الشباب بشكل خاص مع الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في خدمة المواطن الإماراتي وسعادته.

وشملت قائمة أعضاء المجلس العالمي لشباب الإمارات في الولايات المتحدة كلا من فاطمة الظاهري الحاصلة على بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الإمارات العربية وتعمل حاليا طبيبة أطفال مقيمة في مركز طب الأطفال القومي في واشنطن دي سي وقدمت بحوثها في المجال الطبي في عدة محافل دولية بما في ذلك في المملكة العربية السعودية وتركيا.

وريم الفلاسي حاصلة على بكالوريوس في الطب والجراحة من كلية دبي الطبية للفتيات و أتمت عملها في التدريب على الأبحاث الإكلينيكية في كلية الطب جامعة هارفارد وتعمل حاليا على إتمام المنحة التي حصلت عليها في مجال الطب الكارثي حيث تعمل كطبيبة مقيمة في قسم طب ما قبل الطوارئ.

ومحمد الهاجري وهو وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة خليفة ويدرس حاليا في جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا " MIT "للحصول على الدكتوراة وتم تعيينه من قبل حكومة الإمارات ضمن أول مجلس إماراتي للشباب في عام 2016.

وشملت القائمة أيضا يوسف خليل الحاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من المعهد البترولي في دولة الإمارات ويدرس حاليا للحصول على الدكتوراة في الهندسة الكيميائية من جامعة رايس بهيوستن تكساس.

وموزة البلوشي تدرس حاليا في جامعة بنسلفانيا للحصول على بكالوريوس في العلوم في مجال الهندسة الكيميائية ولديها خبرة عملية حيث عملت في مؤسسة مصدر وشاركت في إجراء البحوث الخاصة بإنشاء ركائز من النانو وكانت أحد أعضاء وفد الشباب لمنظمة الأمم المتحدة في الجمعية الشتوية التي عقدت في 2017 وتتقن اللغة اليابانية.

وفاطمة الوري تدرس في جامعة كولومبيا في نيويورك لاستكمال درجة الماجستير في العلوم في الاتصالات الاستراتيجية وقضت فترة تدريبية ببعثة الدولة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك وقضت فترة تدريبية أخرى في " توفور 54 " في أبو ظبي.

إلى جانب أحمد المرزوقي و يدرس حاليا في جامعة بيبردين للحصول على الدكتوراة في مجال القيادة التنظيمية وهو حاصل على بكالوريوس في العلوم في الهندسة المدنية من جامعة كاليفورنيا وهو ملازم أول في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وعبد الله الغفلي و يدرس حاليا في جامعة كولورادو للحصول على بكالوريوس في العلوم السياسة والهندسة الميكانيكية وهو رئيس نادي طلبة الإمارات في الجامعة وحاصل على عدد من الجوائز في الإنجاز الأكاديمي المتميز ومثل الدولة في عدة مؤتمرات دولية للشباب بما فيها التي عقدت في المملكة العربية السعودية وقطر وأستراليا وتركيا.

وعلي الكتبي و يدرس في جامعة جورج ميسون في فيرجينيا للحصول على بكالوريوس في الأمن السيبرنائي ومثل دولة الإمارات في عدة مؤتمرات دولية للشباب عقد بعض منها في أستراليا وقطر ويمارس العمل التطوعي للترتيب لعدة مناسبات ومؤتمرات مع سفارة الدولة في واشنطن والقنصلية في لوس أنجلوس.

وتضمنت القائمة كذلك عبد الله خوري و يدرس في جامعة سافوك للحصول على بكالوريوس في التمويل والتسويق وقضى فترة تدريبية في مجلس النواب الأمريكي ومؤسسة داو جونز في نيويورك.

وعمر المطاوع و يدرس بجامعة كولومبيا في نيويورك للحصول على درجة الماجستير في الفكر الدولي وشارك كسفير عن الشباب الإماراتي في بعثة لألمانيا ضمن برنامج سفراء الشباب في دولة الإمارات وقضى فترة تدريبية في سفارة الدولة في برلين وعبد الله الكعبي ويدرس بجامعة بومفريت في بومفريت – كونيتيكت وشارك في المسابقة الدولية "أوليمبياد الروبوت العالمي" وحاصل على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للطلبة الموهوبين والتي يتم منحها لأفضل عشر طلبة في الشرق الأوسط سنويا.

وخليفة السويدي و يدرس في جامعة بنسلفانيا للحصول على بكالوريوس في الرياضيات والهندسة الميكانيكية وتطوع للعمل مع سفارة الدولة في واشنطن وهو أحد الطلبة الأعضاء في الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.

وسارة عبد الرحيم و تدرس حاليا في جامعة امبري ريدل للحصول على بكالوريوس في إدارة الطيران وقضت فترة تدريبية في هيئة دبي للسياحة وتطوعت في العديد من الفعاليات الخيرية في الدولة.

جدير بالذكر أن "برنامج المجلس العالمي لشباب الإمارات" انطلق في نوفمبر الماضي في العاصمة واشنطن دي سي ضمن الملتقى السنوي لطلبة الإمارات المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين مجلس الإمارات للشباب وسفارة الدولة لدى واشنطن.

ويعتزم مجلس الإمارات للشباب تشكيل مجالس إماراتية للشباب في مختلف دول العالم.