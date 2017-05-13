شرطة الرياض تعلن استعادة الطفلة "شوق" والقبض على خاطفتها

أعلن ذوو الطفلة السورية التي اختطفت، أمس الجمعة، من داخل سوق رئيسي في حي النسيم بالعاصمة الرياض، العثور عليها اليوم السبت.

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم السبت، الموافق 17-8-1438، ورد لمركز شرطة النسيم تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ سليمان إبراهيم الزويل (34 عامًا - سوري الجنسية) عن فقده ابنته شوق، التي تبلغ من العمر عامين، أثناء وجودها برفقة ذويها داخل أحد الأسواق التجارية شرق العاصمة الرياض، واختفائها من داخل السوق.

ووفق صحيفة سبق، أشارت تسجيلات الفيديو الموثقة لدى أمن السوق إلى خروج الطفلة من السوق في غفلة من ذويها برفقة امرأة مجهولة، ولم تظهر أي دلائل تساعد في عملية البحث.

ونظرًا لأهمية البلاغ وخطورته فقد أُسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة مهمة تحليل البلاغ، وحصر الاشتباه، والعمل على استعادة الطفلة سالمة في أسرع وقت ممكن. وعليه، فقد استنفرت إدارة التحريات والبحث الجنائي طواقمها كافة، وفعَّلت غرفة عمليات على مدار الساعة للعمل على تحديد مكان وجود الطفلة، وضبط الجانية، ومعرفة دوافع تصرفها.

وأسفرت التحريات المتَّخذة في جميع الاتجاهات عن حصر الاشتباه في امرأة (سعودية - 23 عامًا)، ظهرت في تسجيلات الفيديو الموثقة لدى إدارة الأمن مصطحبة الطفلة، التي أقرت بقيامها باستدراج الطفلة، واصطحابها لإحدى الشقق السكنية جنوب العاصمة لغرض في نفسها.

مؤكدة أنه لا تربطها بالفتاة أو عائلتها أي صلة أو سابق معرفة. كما تبيَّن أنها على علاقة بأحد الأشخاص، الذي قُبض عليه هـو الآخر، وجرى إيداع المتهمة سجن النساء بمنطقة الرياض، وتسليم الطفلة لوالدها بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها، كما تم ضبط من تربطها به علاقة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن وسلامة المواطن والمقيم على حد سواء.

وذكر موقع إرم نيوز، تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للطفلة شوق ووالدها، مرفقة بالتهاني والتبريكات، حيث أثارت الحادثة الكثير من التعاطف والجدل في المملكة.