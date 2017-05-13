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انضمام أول سعودية لمجلس مديري شركة مطارات

أريبيان بزنس
السبت، 13 مايو 2017
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انضمام أول سعودية لمجلس مديري شركة مطارات
هند بنت خالد الزاهد عضواً في مجلس مديرين شركة مطارات الدمام

 انضمت السعودية هند بنت خالد الزاهد،اليوم السبت، رسميًا لمجلس مديري شركة مطارات الدمام، وبذلك تكون الزاهد، أول امرأة تنضم لمجلس مديري إحدى الشركات التابعة لشركة الطيران المدني السعودي القابضة.

وجاء اختيار السيدة هند بنت خالد الزاهد لهذا المنصب، خلال اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة وزير النقل السعودي، سليمان بن عبدالله الحمدان، وفق ما أوردته وسائل إعلام سعودية، وفق موقع إرم نيوز.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه جملة من القضايا التي تهم الهيئة وقطاع الطيران المدني في المملكة، بما يتفق مع رؤية 2030 وتعزيز إسهام الهيئة في تحقيق أهدافها. كما أقر تشكيل مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام، والذي يترأسه المهندس عبدالله بن محمد الزامل.

وناقش المجلس سير العمل في برنامج خصخصة الهيئة العامة للطيران المدني، والبرنامج التنفيذي للشركة القابضة، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت حتى الآن في تنفيذ برنامج خصخصة عدد من الشركات والتي شملت شركة الطيران المدني السعودي القابضة، وشركة مطارات الرياض، وشركة الملاحة الجوية، وشركة تقنية المعلومات.


وكانت هند بنت خالد الزاهد، تعمل مديرة لمركز سيدات أعمال الشرقية، وشريكة مؤسسة لشركة زهاء العربية للتجارة.


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