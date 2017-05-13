إقامة دبي: مراكز خدمة "آمر" محل مكاتب الطباعة مطلع نوفمبر القادم

كشف سعادة اللواء محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عن توقف 600 مكتب طباعة عن تقديم خدمات للمتعاملين في الإقامة وشؤون الأجانب واستبدالها بمراكز آمر مطلع شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي في أول مركز تم تدشينه تحت مسمى (مركز آمر) بمنطقة المحيصنة 4 في دبي على أن يتم فتح 6 مراكز خلال العام الجاري فيما ما يزال 25 طلبا قيد الدراسة موضحا أن إمارة دبي بحاجة إلى (50) مركزا.

ووفق صحيفة الإتحاد، قال إن 50% من العاملين في مركز خدمات آمر إماراتيون، موضحا أن أسباب الإحلال تعود إلى معاناة الجمهور من المكاتب بسبب انتظارهم لساعات لكثرة الطوابير والازدحام وسوء معاملة بعض الموظفين والرغبة بتطوير الخدمات لتصبح إلكترونية بالكامل تليق بإمارة دبي بهدف إسعاد المتعاملين خصوصا عقب تلقينا الكثير من الشكاوى بحق (المكاتب).

وأكد المري أن نحو 17 مركز تسهيل والمركز الرئيسي سوف يتلقى جميع المعاملات في هذه المرحلة حتى استكمال المنظومة كاملة وعدم اللجوء إلى الإدارة الرئيسة إلا في حالات الضرورة القصوى حيث إن مراكز آمر ستقدم جميع الخدمات وبرسوم موحدة.

وقال أن المركز الذي يعد النموذج المعتمد لمراكز الخدمة في دبي يهدف إلى تبسيط المعاملات وزيادة كفاءتها. وسيقدم خدمات بأعلى ميزات الدقة والكفاءة، وفقاً لمعايير التميز المتوافقة مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، تحت إشراف كوادر وطنية وفريق عمل إقامة دبي.

ويوفر المركز مجموعة من الخدمات والمعاملات لقائمة من المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، بما فيها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الإمارات للهوية، ومحاكم دبي، وبلدية دبي وغيرها.

ويتيح المركز تقديم خدمات إقامة دبي المتمثلة في خدمات طباعة الإقامة وأذونات الدخول، ومنها إصدار إذن دخول الإقامة وتثبيت وتجديد الإقامة وإصدار تعديل وضع، وفصل وإلغاء الإقامة وتغيير الإقامة إلى جواز جديد، وزيارة قصيرة وطويلة وتعديل صلاحية تأشيرة الدخول عند الوصول.

إلى جانب الخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى ومنها دائرة التنمية الاقتصادية مثل حجز اسم تجاري، وإصدار رخصة تجارية، وإلغاء التصاريح التجارية..الخ، علاوة على طباعة وتوثيق كافة المعاملات الخاصة بمحاكم دبي، كما وتقدم بلدية دبي عبر هذا المركز خدمة الإيرادات، في حين تقدم هيئة الإمارات للهوية خدمات طباعة الهيئة ومنها بطاقة هوية للمواطن والخليجي، ورسائل الالتزام، وخدمة أصحاب الهمم وغيرها، كما وتتم عبر المركز تقديم خدمات طباعة الفحص الطبي ومنها فحص طبي عادي أو مستعجل، والفحص الطبي لكبار الشخصيات.