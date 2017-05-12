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محمد بن راشد يلتقي الملكة اليزابيث بحضور ملك البحرين وولي عهد دبي

أريبيان بزنس
الجمعة، 12 مايو 2017
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محمد بن راشد يلتقي الملكة اليزابيث بحضور ملك البحرين وولي عهد دبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث بحضور ملك مملكة البحرين وسمو ولي عهد دبي وذلك على هامش فعاليات مهرجان رويال ويندسور للقدرة.

 

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع جـلالتها أطراف الحديث حول العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المثمر بين دولة الامارات والمملكة المتحدة على شتى الصعد، وفق صحيفة البيان.

 

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اللقاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في الفعاليات الرياضية الإنجليزية بشكل عام ومهرجان رويال ويندسور للفروسية بشكل خاص والذي يعد أحد أهم المهرجانات المتخصصة في قطاع الفروسية.

 

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد تابع وإلى جانبه سمو ولي عهد دبي  مجريات السباق الذي تضمن أربعة مراحل وشهد مشاركة ما يقارب من 46 فارسا وفارسه من دول مختلفة من بينهم ثمانية فرسان من دولة الامارات.

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