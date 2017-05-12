سعودي يعيد 146ألف ريال لصندوق التنمية العقارية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعاد مواطن سعودي من سكان محافظة تيماء بمنطقة تبوك شمال غرب المملكة، أمس الخميس، مبلغ يزيد عن 146 ألف ريال (39 ألف دولار) إلى صندوق التنمية العقارية بعدما تم إيداعه بالخطأ في حسابه البنكي.

ونقلت صحيفة "تبوك" الإلكترونية عن المواطن حمود ثفيل العنزي إنه بعد أن تم إيداع الدفعة الثالثة من قرضه في حسابه بمبلغ 175ألف ريال، تفاجأ بعدها بيومين بإيداع مبلغ أكثر من 146ألفاً، وعند مراجعة البنك التجاري أفادوا بأنها من صندوق التنمية العقارية، ومن ثم قام بمراجعة "الصندوق" وإعادة المبلغ بشيك مصدق بناء على طلب الصندوق.

وصندوق التنمية العقارية هو صندوق حكومي عقاري تنموي غير ربحي تم إنشاؤه في العام 1975 بهدف إقراض المواطنين لبناء مساكن خاصة بهم.