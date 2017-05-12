افتتاح مشروع "سجايا كافيه" الصحي بالشارقة

افتتحت سجايا فتيات الشارقة في مقرها الرئيسي بمنطقة القرائن مشروعها الجديد المبتكر "سجايا كافيه" الذي يوفر للفتيات المنتسبات والنساء عامة مساحة للقاء والتواصل.

حضر حفل الافتتاح الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون والضواحي والقرى والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير مؤسسة "فن" ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل.

كما حضر الحفل، وفق وكالة أنباء الإمارات، سعادة خميس السويدي رئيس دائرة شؤون والضواحي والقرى وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وعدد من مدراء هيئات ومؤسسات حكومية في إمارة الشارقة.

ورحب الجميع بهذه المبادرة الجديدة التي توفر خدمة إضافية ومتميزة في مقر "سجايا فتيات الشارقة" إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة ربع قرن.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي إن سجايا فتيات الشارقة تعد مؤسسة تنموية شاملة لا تقتصر في عملها على تطوير مواهب الفتيات فحسب وإنما تعمل أيضا على غرس العادات والقيم التربوية السليمة في نفوسهن وتشجيعهن ليكن واثقات بأنفسهن ويعشن بجودة عالية يحكمها الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة والروح الإيجابية.

وأكدت القاسمي أن فكرة "سجايا كافيه" جاءت ضمن عملية التحديث والتطوير المستمرة لمرافق المبنى الرئيسي للمؤسسة من أجل تحويله إلى صرح متكامل يركز في جهوده على دعم الفتيات في مختلف جوانب حياتهن ويسخر سائر الإمكانيات المتاحة لهن باعتبارهن أمل الحاضر والمستقبل.

وتعد سجايا فتيات الشارقة - التي تأسست عام 2014 - مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاما وذلك في مختلف الفضاءات الإبداعية.