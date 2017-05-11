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السعودية تضبط 63 ألف مصحف محرف في الحرم النبوي

أريبيان بزنس
الخميس، 11 مايو 2017
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السعودية تضبط 63 ألف مصحف محرف في الحرم النبوي

ضبطت السلطات السعودية في المدينة المنورة قبل أيام 721 مصحف محرف ومجهول المصدر معروض لدى الباعة الجائلين بساحات المسجد النبوي ويرتفع العدد إلى نحو 63 ألف مصحف محرف منذ مطلع العام الجاري.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن رمضان الزهراني رئيس بلدية الحرم إنه تم ضبط هذه الكمية من المصاحف عن طريق البلدية ولجنة الباعة الجائلين المخصصة لهذا الغرض وتم تسليم المصاحف لمندوب الجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

 

وأوضح "الزهراني" أن مجهولين وزعوا المصاحف المحرفة مجهولة المصدر على البساطين الجائلين في ساحات الحرم حيث يقوم كثير من البساطين ببيع هذه المصاحف المحرفة والمخالفة على الزوار.

 

وقالت الصحيفة إن اللجنة ضبطت في وقت سابق من هذا العام وحتى تاريخه أكثر من 63 ألف نسخة وتمت مصادرتها وتسليمها للجهات المعنية وتم التعامل مع المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

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