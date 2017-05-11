Arabian business
مجتمع

كوب شاي بخلطة ذهب سعره ألف درهم في دبي

أريبيان بزنس
الخميس، 11 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
كوب شاي بخلطة ذهب سعره ألف درهم في دبي

يصل ثمن كوب واحد من شاي «غولد يين تشن» الأبيض، إلى ألف درهم في دبي، وتعد أعلى مبيعات له عالمياً في الإمارات، لا سيما أنه صنف نادر جداً، ويُحضر من شجرة توجد على سلسلة جبال ضبابية على ارتفاعات عالية في مدينة فوجيان الصينية، كما يتم خلطه بالذهب عيار 24 قيراط.

 

وقالت أماندا هيهولدت مدير العمليات بقسم التجزئة في شركة الفطيم التجارية، لـ «البيان»: تُصنف منطقة فوجيان الصينية ضمن أشهر مناطق إنتاج الشاي الأبيض النقي منذ 1600 عام، وشاي «غولد يين تشن» يعد الأغلى عالمياً، لا سيما أن حصاده يكون خلال يوم واحد في السنة، ويليه الشاي الياباني الأخضر الذي يصل ثمن الكوب منه إلى 888 درهماً، والشهير باسم «جيوكورو الإمبراطوري».

 

وأضافت: يتم جمع الشاي بعناية، خاصة أنه يتكون من براعم الأزهار غير المتفتحة، وتحديداً أول ورقتين، كما يتم قطف الأوراق بغرض تذبيلها ثم لفها بشكل طولي، كي تتفتح جدران الخلايا مطلقة الأنزيمات ليتاح للزهور العطرية الظهور.

 

وتابعت: يعد ظهور رأس البرعم علامة الجودة، إذ تستخدم أصغر البراعم لإنتاج أجود أنواع الشاي، وهو ما يحدد جودة وسعر الشاي.

 

وبسؤالها عن أحدث أصناف الشاي في الأسواق العالمية، قالت: شاي برج خليفة الأبيض، وهو منتج جديد يحظى بإقبال واسع، كونه محضر من الأطراف الفضية لعشبة «ين تسين»، وممزوج بأوراق النعناع الحلوة ومعطر بزهر البرتقال لعبق يحمل مذاق العسل، وليعكس ببهاء تلك الروح التي امتاز بها هذا الصرح العالمي المتفرد.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

بالصور : مصمم أحذية إيطالي يقدم منتجاته بالذهب.. ويستهدف الخليجيين

شطيرة بالذهب باسم برجر برج-خليفة

شوكولاتة بالذهب بسعر 15 ألف درهم للكيلو

#رضاعات_مرصعه_بالذهب في السعودية تشعل تويتر

تعليقات

المزيد في مجتمع

الممثلة الامريكية كافالي لم تتعرض لعضة قرش

دعوة الأسر والشباب الاماراتي للمساهمة في استكمال "مسح رفاهية وتنمية الشباب"

بائع متجول يشعل النار في نفسه ويفجر احتجاجات قرب تونس

الإمارات: 1.7 مليون وجبة إفطار صائم في 100 موقع خلال رمضان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الخضري السعودية: المالك الرئيسي ينوي التصرف ببعض أسهمه في الشركة

بنك الخليج الدولي يحصل على موافقة تأسيس بنك محلي في السعودية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »