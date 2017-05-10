Arabian business
مجتمع

بائع متجول يشعل النار في نفسه ويفجر احتجاجات قرب تونس

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
بائع متجول يشعل النار في نفسه ويفجر احتجاجات قرب تونس

قال شهود إن بائع فواكه متجولا أشعل النار في نفسه يوم الأربعاء مما فجر احتجاجات ومواجهة مع الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين في بلدة طبربة الواقعة على بعد 35 كيلومترا من العاصمة تونس.

 

ووفق رويترز، أشعل الشاب النار في نفسه أمام مركز الشرطة احتجاجا على قيام الشرطة البلدية بمنعه من بيع الفراولة لكن تم إسعافه ونقله إلى المستشفى.

 

وتعيد هذه العملية إلى الأذهان إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه قبل نحو ستة أعوام ونصف احتجاجا على مصادرة عربته من شرطية في سيدي بوزيد مما فجر احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

 

وفي طبربة خرج مئات الشبان الغاضبين يوم الأربعاء إلى الشوارع حيث أشعلوا النار في إطارات سيارات ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم.

 

وقال أنيس المبروكي وهو أحد سكان المدينة لرويترز " الوضع محتقن للغاية في طبربة.. الشرطة اعتقلت كثيرا من الشبان الغاضبين والمحتجين على نقص التنمية وغضبا لإحراق هذا البائع لنفسه".

 

وأغلق المحتجون طريق السكك الحديدية وقامت الشرطة بملاحقتهم.

 

وعلى الرغم من الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس إلا أن كثيرا من التونسيين ما زالوا يشعرون باستياء من تفاقم البطالة والتهميش وارتفاع الأسعار.

 

وتأتي احتجاجات طبربة بينما يحتج آخرون في جنوب البلاد للمطالبة بفرص عمل ونصيب من الثروات الطبيعية.

 

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن في وقت سابق الدفع بالجيش لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا.

المزيد من أخبار تونس

المزيد عن هذا الخبر

اتحاد الشغل التونسي يهدد بإضراب عام احتجاجاً على تجميد زيادة الرواتب

بتروفاك البريطانية تهدد بمغادرة تونس بسبب احتجاجات عطلت إنتاج الغاز

تونس تفرض حظر التجول الليلي بكامل البلاد مع استمرار الاحتجاجات

احتجاجات القصرين في تونس تمتد إلى 3 محافظات جديدة

تعليقات

المزيد في مجتمع

الإمارات: 1.7 مليون وجبة إفطار صائم في 100 موقع خلال رمضان

"صيف أبوظبي 2017" جوائز وأنشطة ترفيهية استنثائية

روان .... أرملة في شهر عسلها!

انتهاء تصوير برنامج مقالب رامز جلال في الإمارات لعرضه في رمضان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مجموعة عيسى صالح القرق تشجع الابتكار في معرض إندكس

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع نسمة السكني الجديد في الشارقة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »