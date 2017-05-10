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مجتمع

الإمارات: 1.7 مليون وجبة إفطار صائم في 100 موقع خلال رمضان

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
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الإمارات: 1.7 مليون وجبة إفطار صائم في 100 موقع خلال رمضان

أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروعها الرمضاني لهذا العام والذي يتمثل في تقديم أكثر من 1.7 مليون وجبة إفطار للصائمين بالتعاون مع 542 أسرة مواطنة في 100 موقع بجميع أنحاء الدولة.

 

وقدم سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة التهنئة للقيادة الرشيدة بقرب حلول الشهر المبارك، موضحا أن المؤسسة تواصل عطاءها للعام العاشر على التوالي في مشروع إفطار الصائم تكريسا لقيم التضامن الإنساني من خلال توفير الوجبات المجانية للصائمين.

 

وأوضح الخوري - خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بأبوظبي وحضره الشركاء الاستراتيجيون ورعاة المشروع -  وفق وكالة أنباء الإمارات، أنه تم تكليف 184 منسقة ومشرفا وتوزيعهم على مختلف مناطق الدولة للوقوف ميدانياً وإجراء زيارات مفاجئة لفحص جودة الوجبات الرمضانية ومدى مطابقتها للشروط الصحية ومتابعة الأسر المواطنة أثناء عمليات إعداد وتجهيز وتسليم الوجبات في وقتها.

 

ونوه إلى أن المنسقات وعددهن 25 منسقة سيتخصصن في التواصل مع السيدات والإشراف على عمليات إعداد وتجهيز الوجبات، فيما سيتولى المشرفون وعددهم 159 مشرفاً مسؤولية المواقع التي سيتم توزيع الوجبات الرمضانية فيها.

 

وقال "كما سيتواجد المشرفون والعاملون في المواقع المحددة سلفا بكل إمارة خاصة تلك القريبة من المدن العمالية والتجمعات السكينة الكبيرة والمساجد، في الوقت الذي ستتواصل فيه المنسقات مع الأسر المواطنة، بينما يتولى مشرف الموقع عملية استلام الوجبات من تلك الأسر ويتأكد من عملية التغليف ويراقب نوعية الطعام من حيث نظافته ونضجه واكتمال عناصره المتفق عليهاويراقب عملية توزيع الوجبات على المستفيدين ويسجل الملاحظات اليومية الإيجابية والسلبية ويرفقها بالتقرير اليومي إلى الإدارة العليا".

 

ويبلغ عدد الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج 16 شريكا استراتيجيا وراعيا، هم الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات ومواصلات الإمارات وشركة أدنوك للتوزيع وإدارة الطوارئ والسلامة العامة ومجموعة بريد الإمارات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إضافة إلى جمعية العين التعاونية وهيئة الأوراق المالية والسلع وشركة سقيا الإمارات ومؤسسة البركة لإدارة المفاطر الرمضانية وتوزيع الوجبات الجاهزة وشركة منازل وغرفة التجارة والصناعة بأبوظبي وشركة الظاهرة الزراعية وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي.

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