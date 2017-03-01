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محمد بن راشد يعيّن اللواء عبدالله خليفة المري قائداً عاماً لشرطة دبي﻿

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 مارس 2017
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محمد بن راشد يعيّن اللواء عبدالله خليفة المري قائداً عاماً لشرطة دبي﻿
اللواء عبدالله خليفة المري

عين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اللواء عبدالله خليفة المري قائداً عاماً لشرطة دبي، بحسب ما ذكرته صحيفة البيان.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر " اللواء عبدالله خليفة المري شخصية متميزة من الناحية القيادية والحس الأمني العالي. سيكون إضافة للقيادات الأمنية للوطن.. قائداً عاماً لشرطة دبي".

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