إماراتي يطلق مصكوكة نقدية للتداول في السوق

تمكن رائد الأعمال الإماراتي، عمران الشرهان من إطلاق "مصكوكة" معدنية تحمل صورة القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي، وذلك من أجل تسويقها وتوزيعها في السوق المحلي.
وتعتزم شركة «ليف» الإماراتية طرح وتوزيع مسكوكة، تحمل صورة القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي ضمن 5000 وحدة فقط عبر العالم، حيث وقعت الشركة، التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي عمران الشرهان اتفاقية مع شركة «نيوزيلندا منت»، حصلت بموجبها الشركة على حقوق توزيع المسكوكة الفريدة من نوعها، وفقا لصحيفة البيان.
وذلك ضمن سلسلة المحاربين العظماء في التاريخ، وتنوي الشركة، أن تكون الموزع الرئيسي لعملات الشركة العالمية بعد صبغ سلسلتها بالطابع العربي عبر إحياء ذكرى عدد من الشخصيات العربية والإسلامية على هذه الطبعات.
الشرهان، قال إن هذا الاتفاق يخول للشركة حقوق توزيع مسكوكة تحمل واحداً من الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلامي، والتي ما زال أثرها بارزاً في حتى يومنا هذا لما أبرزته من مواقف بطولية وسطرت التاريخ بإنجازاته المتمثلة بالوحدة والإرادة والتصميم وإعادة الهيبة للأمة الإسلامية في وقت كان المجتمع الإسلامي يعاني من التفكك والانحلال.
وقد امتدحه العديد من المؤرخين عبر التاريخ، فقد وصفه مالكم كميرون بأنه «رجل لا يقل شأنه عن نابليون بل يحق له حكم العالم الشرقي عن جدارة واستحقاق».
ولفت الشرهان إلى أن إعادة إحياء هذه الشخصيات الضاربة في جذور التاريخ العربي والإسلامي، فلا شك في أنه يمثل قدوة جيدة للأجيال القادمة.المزيد من أخبار الإمارات
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