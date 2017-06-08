"الجمال" يتصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على شبكة الإنترنت في الإمارات

تساهم الأجهزة الإلكترونية النقالة والمواد المرئية على شبكة الإنترنت المعروضة على التطبيقات، ومواقع التواصل الاجتماعي في جعل مفهوم الجمال أكثر شفافية ووضوحاً عن ذي قبل، بالإضافة إلى تيسير إمكانية الوصول إليه بالنسبة للقاعدة العريضة من النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أدى هذا إلى ظهور هذه القاعدة الكبيرة من السيدات اللاتي يقمن بتشكيل توجهات ومفاهيم الجمال جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية الموجودة على الساحة وخبراء الصناعة المعترف بهم. كلّفت وحدة Facebook IQ شركة الأبحاث GfK بدراسة بيانات المحادثات المختلفة من كل من فيسبوك وإنستغرام، للحصول على صورة، وفهم أوضح للعوامل التي تؤثر على قرارات المستهلكين في عالم الأناقة، والموضة، والجمال.