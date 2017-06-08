"الجمال" يتصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على شبكة الإنترنت في الإمارات

تساهم الأجهزة الإلكترونية النقالة والمواد المرئية على شبكة الإنترنت المعروضة على التطبيقات، ومواقع التواصل الاجتماعي في جعل مفهوم الجمال أكثر شفافية ووضوحاً عن ذي قبل، بالإضافة إلى تيسير إمكانية الوصول إليه بالنسبة للقاعدة العريضة من النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أدى هذا إلى ظهور هذه القاعدة الكبيرة من السيدات اللاتي يقمن بتشكيل توجهات ومفاهيم الجمال جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية الموجودة على الساحة وخبراء الصناعة المعترف بهم. كلّفت وحدة Facebook IQ شركة الأبحاث GfK بدراسة بيانات المحادثات المختلفة من كل من فيسبوك وإنستغرام، للحصول على صورة، وفهم أوضح للعوامل التي تؤثر على قرارات المستهلكين في عالم الأناقة، والموضة، والجمال.
وتبدي النساء في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بكل ما يتعلق بالجمال، ومستحضرات التجميل على منصات التواصل الاجتماعي، وهنا تكمن الأهمية الكبرى لأجهزة الهواتف الذكية. وتكشف أبحاث موقع فيسبوك كيف أن الهواتف الذكية تقوم بتغيير مراحل وطريقة شراء منتجات التجميل. كما تناولت الدراسة على وجه التحديد المستهلكين من النساء اللاتي يقمن بالتسوق عبر أكثر من جهاز مختلف (كالهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، أو أجهزة الكمبيوتر المكتب).
أبرز الحقائق التي كشفتها الدراسات والأبحاث عن المستهلكين من النساء في دولة الإمارات:
الهواتف الذكية تفوز بالرهان في عالم الجمال والموضة
في عالمنا المليء بالأجهزة المختلفة التي يمكننا التسوق عبرها، يظل الهاتف الذكي هو العامل الأساسي ذو الأداء الثابت في معادلة التسوق عبر الإنترنت. حيث تشير الأبحاث إلى أن نسبة حوالي 88 بالمئة من مستهلكي منتجات التجميل يعتبرون الهاتف الذكي هو الأداة الأساسية في التسوق عبر الإنترنت. ووفقاً لاستطلاع رأي آخر أجرته وحدة Facebook IQK، فإن الهواتف الذكية تعزز زخم استهلاك الفيديو، حيث أن الأشخاص الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية في دولة الإمارات يميلون إلى مشاهدة مقاطع الفيديو يومياً على الهاتف المتحرك بمعدل 1.4 أكثر من المشاهدة على جهاز الحاسوب المكتبي، كما يفضل 77 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع مشاهدة الفيديو الذي لا تتجاوز مدته العشر دقائق.
حقائق وأرقام مشاهدات مقاطع الفيديو
بعد بحث مطول في الموضوعات التي يهتم المستهلكون بمشاهدة مقاطع فيديو التي تتحدث عنها في دولة الإمارات، تعد الموضوعات التي تتمحور حول الجمال ومنتجات التجميل الأكثر مشاهدة، ويقضي المستخدمون في الدولة وقتاً أطول في مشاهدة مقاطع فيديو تتعلق بالجمال مقارنة بالبلدان الأخرى:
يهتم نسبة 66 بالمئة من المستهلكين بمشاهدة مقاطع الفيديو التي تعرض التحول في المظهر قبل وبعد مستحضرات التجميل (مقابل نسبة 56% على مستوى أربع دولة أخرى).
تبدي نسبة 74 بالمئة من النساء اهتماماً بمشاهدة مقاطع الفيديو الترويجية لمستحضرات التجميل (مقارنة بنسبة 48%).
يقوم نسبة 53% من المستهلكين بمشاهدة مقاطع الفيديو التي تستعرض تجربة مستحضرات التجميل (مقارنة بنسبة 35%).
إذا ما نستنتجه من المعطيات السابقة، هو أن التسوق عبر الإنترنت يمثل الوسيلة الأمثل لمباشرة عمليات الشراء أو الاستبدال، بالنسبة للمستهلكين من النساء بدولة الإمارات، حيث يوفر التسوق الإلكتروني عناء رحلة الذهاب إلى المتاجر أو مراكز التسوق. لذا فإن الفهم الصحيح لتأثير الهواتف الذكية، وتوفير وصول أكثر سلاسة للمحتوى الذي يغطي موضوعات الجمال والموضة، يعد أمراً ضرورياً من أجل الوصول إلى هذه القاعدة الكبيرة من المستهلكين.
كما أنه عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، في الوقت المناسب، وإيصال الرسالة الصحيحة، يمكن للعلامات التجارية أن يكون لها أثر قوي على قاعدة المستهلكين، وإحداث نقلة نوعية في مسار عملية الشراء الخاصة بها عن طريق موقع فيسبوك.المزيد من أخبار الإمارات
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