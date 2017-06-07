سويسرا تحكم بالسجن والغرامة على شاب ضغط "إعجاب" على مادة مسيئة في فيسبوك

وأدانت محكمة منطقة زيورخرابط خارجي يوم الإثنيْن 29 مايو الجاري المتّهم المدّعى عليه البالغ من العمر 45 عاما بتهمة الإساءة والتشهير. وكان هذا الرجل المقيم بزيورخ قد اتهم إيرفين كيسلر، رئيس منظمة حماية الحيواناترابط خارجي، ومنظمته بالعنصرية ومعاداة السامية.

المتهم سجّل إعجابه أيضا بستة منشورات على الفايسبوك نشرها أشخاص آخرون، وتحتوي هذه المنشورات على عبارات تحريضية، بالإضافة إلى وضعه تعليقات على العديد من المنشورات الأخرى.

من جهتها، ذكرت صحيفة "تاغس أنتسايغر" (تصدر بالألمانية في زيورخ) أن التعليقات نشرت في عام 2015 خلال مناقشات بين العديد من المجموعات المقدّمة للرعاية للحيوانات حول أيّ تلك المؤسسات أولى بالمشاركة في مهرجان كبير ومهم هو مهرجان الشارع النباتي.

ورأت المحكمة أن المنشورات التحريضية على الفايسبوك غير مبررة. ووفقا للقاضية كاترين غيرفيك، فإن هذا النوع من التعليقات التحريضية على مواقع التواصل الإجتماعي انتهكت شرف كيسلر.

فمن خلال النقر على زر "أعجبني" على الفايسبوك، يكون المتهم قد عبّر عن تأييده للمحتوى التحريضي، وعن تبنيه له، بحسب قرار المحكمة-رابط خارجي.

وجاء في تعليل المحكمة لقرارها أن النقر على زر "أعجبني" على صفحات الفايسبوك، يساهم في انتشار المحتوى على نطاق أوسع، ويجعله متاحا لعدد أكبر من الجمهور.

وأضافت المحكمة أن المدّعى عليه لم يكن بإمكانه إثبات أن التصريحات المسيئة ضد كيسلر ومؤسسته صحيحة أو أنه كان لديه سبب وجيه للإعتقاد بأنها صحيحة. وكان رد محامي المتهم أن كيسلر سبق أن أدين بالتمييز العنصري في الماضي.

ولايزال بإمكان المدّعى عليه الإعتراض على الحكم لدى محكمة كانتون زيورخ.